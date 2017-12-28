Леопарда Викторию вновь выпустили на свободу

Виктория, выращенная в Центре восстановления леопарда на Кавказе, уже покидала его в 2016 году. Но некоторое время назад она оказалась на территории Абхазии, где попалась в самодельную ловушку. Поэтому, перед повторным возвращением в естественную среду обитания, хищница прошла тестирование. Учёным нужно было понять не только, как она себя чувствует, но и способна ли дальше жить в дикой природе, не исчезло ли у Виктории чувство страха перед людьми. Для хищников это смертельно опасно.