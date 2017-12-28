Леопарда Викторию вновь выпустили на свободу
Самка переднеазиатского леопарда Виктория вновь оказалась в дикой природе. Это уже вторая попытка отправить её в самостоятельную жизнь.
Самка переднеазиатского леопарда Виктория вновь оказалась в дикой природе. Это уже вторая попытка отправить её в самостоятельную жизнь.
Викторию в транспортной клетке доставили на вертолётную площадку Кавказского заповедника. Хищницу провожали представители всех структур, которые участвуют в проекте восстановления популяции этих животных. А ещё — жители Абхазии, которые помогли вернуть Викторию.
Виктория, выращенная в Центре восстановления леопарда на Кавказе, уже покидала его в 2016 году. Но некоторое время назад она оказалась на территории Абхазии, где попалась в самодельную ловушку. Поэтому, перед повторным возвращением в естественную среду обитания, хищница прошла тестирование. Учёным нужно было понять не только, как она себя чувствует, но и способна ли дальше жить в дикой природе, не исчезло ли у Виктории чувство страха перед людьми. Для хищников это смертельно опасно.
«Животное показало блестящие охотничьи навыки, устойчивое избегание человека, не проявила интерес к домашним животным. Более того, демонстрировала реакцию избегания, так как ассоциирует домашних животных с человеком», — рассказал руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе Николай Воронин.
Одновременно с леопардом в горах высадилось двое сотрудников Кавказского заповедника. Они осмотрят территорию в районе выпуска, проверят фотоловушки. Что касается кормовой базы, то животных, пригодных Виктории для питания, в этих местах достаточно.