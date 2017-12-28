Для уборки трасс в Воронежской области в новогодние праздники подготовили 120 машин

Источник: пресс-служба ФКУ «Черноземуправдор»

Дорожники подготовили 120 единиц техники для уборки федеральных трасс в Воронежской области с 30 декабря по 8 января. В уборке задействуют комбинированные дорожные машины, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы со снегоочистительным оборудованием и другую технику, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ФКУ «Черноземуправдор» в четверг, 28 декабря. Дорожные службы обеспечат автомобилистам безопасный и комфортный проезд по трассам.

В новогодние праздники дорожники поработают в усиленном режиме. Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС они будут взаимодействовать с МЧС и УГИБДД.

Во время новогодних праздников водители смогут круглосуточно обратиться за помощью к оперативным дежурным ФКУ «Черноземуправтодор» по телефонам 8 (473) 280 16 10, 8 (980) 343 59 40. Связаться с диспетчерами можно через коротковолновую рацию по позывному «Дорожник» (на 15 канале, частота 27 МГц).