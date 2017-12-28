Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
5 суперфудов, которые рекомендуют есть в 2018 году
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Откровенный наряд Ваенги вызвал недоумение поклонников – СМИ
Кудрявцева о том, почему не вышла за Лазарева - СМ
Екатерина Варнава позирует в эффектном золотистом платье
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
СМИ: Киев хотел освободить Крым двумя танками, «как Ельцин»
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
18:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Для уборки трасс в Воронежской области в новогодние праздники подготовили 120 машин

Дорожники будут работать в усиленном режиме.

Источник: пресс-служба ФКУ «Черноземуправдор»

Дорожники подготовили 120 единиц техники для уборки федеральных трасс в Воронежской области с 30 декабря по 8 января. В уборке задействуют комбинированные дорожные машины, бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, тракторы со снегоочистительным оборудованием и другую технику, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ФКУ «Черноземуправдор» в четверг, 28 декабря. Дорожные службы обеспечат автомобилистам безопасный и комфортный проезд по трассам.

В новогодние праздники дорожники поработают в усиленном режиме. Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС они будут взаимодействовать с МЧС и УГИБДД.

Во время новогодних праздников водители смогут круглосуточно обратиться за помощью к оперативным дежурным ФКУ «Черноземуправтодор» по телефонам 8 (473) 280 16 10, 8 (980) 343 59 40. Связаться с диспетчерами можно через коротковолновую рацию по позывному «Дорожник» (на 15 канале, частота 27 МГц).

Автомобилистов попросили соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Магистр Воронежского госуниверситета разработал нейтрализатор выхлопных газов
Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом
Что ждет россиян с 1 января
СМИ: со спутником «Ангосат» восстановлена связь
Дело Шакро Молодого может привести к реформе СКР
Названо самое вкусное российское шампанское
В Египте назвали стоимость путевок для российских туристов
Прокуратура направила в суд дело о хищении 85 млрд руб
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин Падающий со стула Уткин, Акинфеев-каратист, спасающий российский гимн Губерниев, любящий пироги 125-килограммовый вратарь. Год подарил болельщикам немало смешных историй
Авто
За «величайший автомобиль Америки» хотят выручить $1 500 000 Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у хоббита Фродо
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Леди
Непраздничное настроение: знаменитости, которые терпеть не могут Рождество Эти звезды напоминают нам скупца Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»: они не только сами не отмечают праздники, но и другим не советуют.
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь