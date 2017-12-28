Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
Названы самые необычные секс-травмы
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Синди Кроуфорд снялась в чувственной фотосессии для глянца
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
СМИ: Жириновский прокомментировал смерть композитора Шаинского
СМИ: ЕС выставит России счет в €1,4 млрд через ВТО
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Откровенный наряд Ваенги вызвал недоумение поклонников – СМИ
Кудрявцева о том, почему не вышла за Лазарева - СМ
Криштиану Роналду устроил вечеринку в свою честь
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
СМИ: Киев хотел освободить Крым двумя танками, «как Ельцин»
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
18:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прокуратура вновь потребовала от администрации районов демонтировать незаконные шлагбаумы

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура Приволжского района Казани потребовала от местных властей демонтировать незаконные ограждения во дворах многоквартирных домов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской.

Прокуратура обнаружила незаконные ограждения и шлагбаумы во дворах домов на улицах Жимешле, Салимжанова, Жасминной, Сабит, Братьев Петряевых и Листопадной. Шлагбаумы и ограждения препятствуют проезду автомобилей экстренных служб, что создает угрозу жизни людям.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов еще в 2015 году было предписано демонтировать незаконные препятствия. Однако муниципальные служащие не торопятся выполнять требование прокуратуры. Теперь надзорное ведомство требует демонтировать препятствия и наказать виновных в неисполнении прежнего предписания.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Легенда самбо РТ Фарид Мадьяров провел мастер-класс для юных спортсменов
Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом
Что ждет россиян с 1 января
СМИ: со спутником «Ангосат» восстановлена связь
Дело Шакро Молодого может привести к реформе СКР
Названо самое вкусное российское шампанское
В Египте назвали стоимость путевок для российских туристов
Прокуратура направила в суд дело о хищении 85 млрд руб
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин Падающий со стула Уткин, Акинфеев-каратист, спасающий российский гимн Губерниев, любящий пироги 125-килограммовый вратарь. Год подарил болельщикам немало смешных историй
Авто
За «величайший автомобиль Америки» хотят выручить $1 500 000 Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Из программы реновации вышли еще четыре дома
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» введен в эксплуатацию
Леди
Непраздничное настроение: знаменитости, которые терпеть не могут Рождество Эти звезды напоминают нам скупца Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»: они не только сами не отмечают праздники, но и другим не советуют.
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь