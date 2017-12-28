В Казани прокуратура вновь потребовала от администрации районов демонтировать незаконные шлагбаумы

Прокуратура обнаружила незаконные ограждения и шлагбаумы во дворах домов на улицах Жимешле, Салимжанова, Жасминной, Сабит, Братьев Петряевых и Листопадной. Шлагбаумы и ограждения препятствуют проезду автомобилей экстренных служб, что создает угрозу жизни людям.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов еще в 2015 году было предписано демонтировать незаконные препятствия. Однако муниципальные служащие не торопятся выполнять требование прокуратуры. Теперь надзорное ведомство требует демонтировать препятствия и наказать виновных в неисполнении прежнего предписания.