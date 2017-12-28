Фотофакт: старинную пожарную башню в центре Гродно превратили в елку
ГРОДНО, 28 дек -Sputnik, Инна Гришук. Башня самого старого в Гродно пожарного депо уже четвертый год превращается в необычную
ГРОДНО, 28 дек -Sputnik, Инна Гришук. Башня самого старого в Гродно пожарного депо уже четвертый год превращается в необычную
Каждый вечер она сияет разноцветными гирляндами и огоньками.
Идея превратить 33-метровую пожарную каланчу в
Каждый день в 12 часов на вышке появляется трубач и играет разные мелодии.
Каменная пожарная каланча в Гродно считается памятником архитектуры начала XX века. Сейчас в здании у подножия башни находится действующая пожарная часть и музей пожарной службы. А на вершине башни размещается обзорная площадка.
Каждый день в 12 часов на вышке появляется трубач и играет разные мелодии. Сюда приходят туристы. Сто лет назад площадка использовалась для того, чтобы следить, нет ли в городе пожара. На ней постоянно находился часовой.
Сейчас здание каланчи находится в аварийном состоянии. В следующем году областное управление МЧС планирует получить грант, чтобы начать ремонт 115-летнего здания.