Фотофакт: старинную пожарную башню в центре Гродно превратили в елку

Источник: Sputnik.by

Фоторепортаж Праздничная иллюминация в Минске Время работы подсветки — с 6 до 9 часов, а также с 17.20 до 23.00.

Каждый вечер она сияет разноцветными гирляндами и огоньками.

Идея превратить 33-метровую пожарную каланчу в чудо-елку появилась в 2014 году. С тех пор в конце декабря старинная башня каждый вечер превращается в елку. Чтобы украсить старинное здание, потребовалось более трех тысяч лампочек.

Каждый день в 12 часов на вышке появляется трубач и играет разные мелодии.

Каменная пожарная каланча в Гродно считается памятником архитектуры начала XX века. Сейчас в здании у подножия башни находится действующая пожарная часть и музей пожарной службы. А на вершине башни размещается обзорная площадка.

Каждый день в 12 часов на вышке появляется трубач и играет разные мелодии. Сюда приходят туристы. Сто лет назад площадка использовалась для того, чтобы следить, нет ли в городе пожара. На ней постоянно находился часовой.