Ростуризм добавит в черный список. Что ждет отельеров, повысивших цены на время ЧМ-2018

Сейчас ведомство совместно с ФАС и Роспотребнадзором проводит мониторинг рынка. Первые результаты впечатляют.

В ряде регионов цены завышены в 40 раз, рассказала «Коммерсантъ FM» руководитель пресс-службы Ростуризма Анна Топорва: «Ростуризм совместно с Роспотребнадзором и ФАС в составе рабочей группы будет проводить мониторинг цен на номера в гостиницах городов-организаторов Чемпионата мира по футбола FIFA-2018. Существует постановление правительства № 89, которое ограничивает цены на размещение в отелях на период проведения Чемпионата мира по футболу. В случае завышения цен и нарушений требований этого постановления к отельерам будут применяться санкции. Ростуризм также составляет “черный список” отелей, завышающих цены. Попадание в этот список негативно отразится на имидже гостиниц. Сейчас в списке есть несколько гостиниц из Волгограда, Саранска и других городов, где уровень цен значительно превышает норму».

Эксперты признают проблему с завышением цен на отели. Прежде всего, это связано с нехваткой номеров. Кроме того, отельеры боятся резкого снижения турпотока после окончания мундиаля, пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов: «Мы видим, что значительно повысились цены в таких городах, как Екатеринбург. Трехзвездочная гостиница две недели назад стоила 35 тыс. руб. за ночь, при этом минимальное количество ночей там было, по-моему, четыре или пять. Аналогичная ситуация в Саранске и в Пензе, где очень ограниченное предложение гостиниц: цены варьируются от 15−20 тыс. руб. до 200 тыс. руб. за одну ночь. У очень многих региональных отелей на самом деле обычно загрузка не очень высокая. Нельзя сказать, что они купаются в роскоши и получают очень высокую прибыль ежегодную, поэтому для них это некая попытка компенсировать и улучшить свое финансовое положение».

Публикация черных списков не даст никаких положительных результатов, а только негативно отразится на бизнесе, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его словам, большинство отельеров — добросовестные игроки, в отличие от частных арендодателей: «За последний год в преддверии Кубка конфедераций, в преддверии Чемпионата мира отели не проверял только ленивый. Огромное количество проверок, огромное административное давление, и пока даже не видно, чтобы оно снижалось каким-то образом. Но одновременно с этим абсолютно не обращают никакого внимания на абсолютно неконтролируемый рынок квартир в аренду посуточно, и сейчас возник вопрос цены. На мой взгляд, эти сервисы как раз оказывают крайне негативное влияние на имидж России как туристской дестинации, потому что какой-нибудь болельщик, заходя на электронный ресурс, видит совершенно фантастическую цену и говорит: нет, спасибо, я на диване поболею».

В Ростуризме ожидают, что Чемпионат мира посетят более 1,5 млн человек. Их траты могут достигнуть $2 млрд.