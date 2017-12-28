Сын Виктора Александр Лукашенко догнал по росту отца
Александр еще подросток, а уже ростом с папу Виктора Лукашенко.
Александр еще подросток, а уже ростом с папу Виктора Лукашенко.
Под Новый год, так уж заведено, принято совершать добрые дела и дарить приятные подарки.
Помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко в рамках акции «Наши дети» посетил детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве, сообщает belta.by.
Рита и Сергей Кундиковы воспитывают 11 приемных детей, четверо родных уже выросли и живут в собственных семьях.
Виктор Лукашенко, а также его супруга и дети, поздравили многодетную семью с наступающим Новым годом, пожелав самого наилучшего и передав подарки. На фото, которое сделано во время визита, видно, что сын Виктора Александр Лукашенко, еще подросток, сравнялся по росту с отцом.