Сын Виктора Александр Лукашенко догнал по росту отца

Под Новый год, так уж заведено, принято совершать добрые дела и дарить приятные подарки.

Виктор Лукашенко, а также его супруга и дети, поздравили многодетную семью с наступающим Новым годом, пожелав самого наилучшего и передав подарки. На фото, которое сделано во время визита, видно, что сын Виктора Александр Лукашенко, еще подросток, сравнялся по росту с отцом.