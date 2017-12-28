Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Израильские ученые рассказали о супер-диете
СМИ сообщили о ракетной атаке на российскую базу Хмеймим
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
«Пупок видно»: Сеть в недоумении от платья Ваенги
Кудрявцева о том, почему не вышла за Лазарева - СМ
Криштиану Роналду устроил вечеринку в свою честь
Юлия Барановская стала героиней яркой новогодней съемки
СМИ: Киев хотел освободить Крым двумя танками, «как Ельцин»
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
18:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Сын Виктора Александр Лукашенко догнал по росту отца

Александр еще подросток, а уже ростом с папу Виктора Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Под Новый год, так уж заведено, принято совершать добрые дела и дарить приятные подарки.

Помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко в рамках акции «Наши дети» посетил детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве, сообщает belta.by.

Рита и Сергей Кундиковы воспитывают 11 приемных детей, четверо родных уже выросли и живут в собственных семьях.

Виктор Лукашенко, а также его супруга и дети, поздравили многодетную семью с наступающим Новым годом, пожелав самого наилучшего и передав подарки. На фото, которое сделано во время визита, видно, что сын Виктора Александр Лукашенко, еще подросток, сравнялся по росту с отцом.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Киркоров познакомил детей с Дедом Морозом
Всем "пятерка" - материал усвоен!
Путин назвал взрыв в магазине в Санкт-Петербурге терактом
Что ждет россиян с 1 января
СМИ: со спутником «Ангосат» восстановлена связь
Дело Шакро Молодого может привести к реформе СКР
Названо самое вкусное российское шампанское
В Египте назвали стоимость путевок для российских туристов
Прокуратура направила в суд дело о хищении 85 млрд руб
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Курьезы года: бюст Роналду и падающий со стула Уткин Падающий со стула Уткин, Акинфеев-каратист, спасающий российский гимн Губерниев, любящий пироги 125-килограммовый вратарь. Год подарил болельщикам немало смешных историй
Авто
За «величайший автомобиль Америки» хотят выручить $1 500 000 Британский аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальный автомобиль Tucker 48
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Непраздничное настроение: знаменитости, которые терпеть не могут Рождество Эти звезды напоминают нам скупца Скруджа из повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»: они не только сами не отмечают праздники, но и другим не советуют.
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь