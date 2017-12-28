Дороги и крыши в Петербурге чистят хуже всего

Как сообщает пресс-служба инспекции, всего было проверено 578 объектов. Больше всего нарушений было зафиксировано в Приморском, Невском, Красногвардейском и Центральном районах города. Плохо убирали улично-дорожную сеть, крыши и фасады, а также зоны производства работ.

В большинстве случаев по замечаниям ГАТИ нарушения устраняли незамедлительно, отмечают в ведомстве. Однако в инспекции обращают внимание на плохую организацию уборки УДС на участке улицы Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкова переулка, проспекта Большевиков от улицы Подвойского до улицы Крыленко и проспекта Сизова от проспекта Королева до Богатырского проспекта; уборки крыши и фасада дома 11, литера 2, по Комсомольской улице в Зеленогорске, а также уборки зоны производства работ на набережной реки Сестры от улицы Володарского до улицы Борисова в Сестрорецке.

По итогам проверок инспекция направила в комитеты и районные администрации перечень замечаний «для выработки

комплекса принятия мер», чтобы не допустить подобных нарушений в дальнейшем и повысить качество организации уборки.