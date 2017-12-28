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18:14 (мск), источник: Водитель Петербурга

Дороги и крыши в Петербурге чистят хуже всего

ГАТИ Петербурга с 25 по 27 декабря вместе с представителями ГУДП, жилкомсервисов, садово-парковых предприятий и муниципальных образований выборочно проверяла, как в городе убирают объекты улично-дорожной сети (УДС) и транспортной инфраструктуры, внутриквартальные территории, крыши и фасады нежилых зданий и прилегающую к ним территорию, а также сады, скверы и парки.

Как сообщает пресс-служба инспекции, всего было проверено 578 объектов. Больше всего нарушений было зафиксировано в Приморском, Невском, Красногвардейском и Центральном районах города. Плохо убирали улично-дорожную сеть, крыши и фасады, а также зоны производства работ.

В большинстве случаев по замечаниям ГАТИ нарушения устраняли незамедлительно, отмечают в ведомстве. Однако в инспекции обращают внимание на плохую организацию уборки УДС на участке улицы Пятилеток от улицы Ворошилова до Клочкова переулка, проспекта Большевиков от улицы Подвойского до улицы Крыленко и проспекта Сизова от проспекта Королева до Богатырского проспекта; уборки крыши и фасада дома 11, литера 2, по Комсомольской улице в Зеленогорске, а также уборки зоны производства работ на набережной реки Сестры от улицы Володарского до улицы Борисова в Сестрорецке.

По итогам проверок инспекция направила в комитеты и районные администрации перечень замечаний «для выработки
комплекса принятия мер», чтобы не допустить подобных нарушений в дальнейшем и повысить качество организации уборки.

Во время новогодних праздников сотрудники ГАТИ будут проводить выборочные проверки уборки территорий, а также производства земляных и строительных работ.

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