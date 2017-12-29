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07:17 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежской области на трасе М-4 Дон открыли отремонтированный за 300 млн мост

В четверг, 28 декабря, в Бобровском районе Воронежской области состоялось открытие отремонтированного моста через реку Битюг на федеральной магистрали М-4 «Дон» на участке Бобров — Таловая — Новохоперск.

Источник: Reuters

В сдаче объекта в эксплуатацию участвовали временный глава областного департамент транспорта и дорог Максим Оськин, глава Бобровского района Анатолий Балбеков, мэр Боброва Владимир Брызгалин, руководители строительных компаний и местные жители.

В рамках реконструкции на мосту через реку Битюг были установлены новые монолитные опоры, перила и барьеры со светоотражающими элементами, усилены опорные балки, уложено новое дорожное покрытие. Обновленный мост имеет протяженность более 480 метров, ширина дороги — 13 метров.

Напомним, ремонт объекта начался более года назад, в ноябре 2016 года. Реконструкция моста осуществлялась в рамках региональной программы ремонта аварийных объектов и обошлась в 300 миллионов рублей, выделенных от сборов за платный проезд по системе «Платон».

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