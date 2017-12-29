В Воронежской области потребительская корзина подешевела до 3290 рублей

Источник: РИА "Воронеж"

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце ноября 2017 года составила 3290 рублей, что на 0,4% меньше, чем в октябре 2017 (3303 рубля). Такие данные опубликовала пресс-служба Воронежстата в четверг, 28 декабря. В ведомстве отметили, что в ноябре 2016 года цена потребительской корзины увеличилась на 1,2%.

Средняя ежемесячная зарплата в Воронежской области составила 28,8 тыс. рублей в октябре 2017 года, а в сентябре — около 27,9 тыс. рублей. По данным Воронежстата, средний доход жителей области за январь-октябрь 2017 года составил 27,6 тыс. рублей. Если сравнивать цифры с показателями прошлого года с тем же периодом — доход вынос на 7%.