В Воронежской области потребительская корзина подешевела до 3290 рублей
Цена снизилась на 0,4% за месяц.
Цена снизилась на 0,4% за месяц.
Стоимость минимального набора продуктов питания в конце ноября 2017 года составила 3290 рублей, что на 0,4% меньше, чем в октябре 2017 (3303 рубля). Такие данные опубликовала
Средняя ежемесячная зарплата в Воронежской области составила 28,8 тыс. рублей в октябре 2017 года, а в сентябре — около 27,9 тыс. рублей. По данным Воронежстата, средний доход жителей области за
Ранее чиновники спрогнозировали рост средней зарплаты в Воронеже в 2018 году. Номинальная зарплата воронежцев в 2017 году составит 32,2 тыс. рублей. Это 8,5% больше, чем в 2016 году.