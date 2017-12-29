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07:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске четыре автобуса продлили свой маршрут до нового микрорайона

До жилого комплекса «Северная корона» поедут автобусы под номерами: 24, 34, 87 и 97.

В Новосибирске с сегодняшнего дня, 29 декабря, изменилось движение четырех автобусов под номерами: 24, 34, 87 и 97.

Изменения коснулись в связи с продлением маршрута до нового микрорайона «Северная корона».

Меняется путь следования маршрутных такси № 24 «Микрорайон «Стрижи» — улицы Татьяны Снежиной», № 34 «ТК «Лента» — вокзал «Новосибирск-Главный», № 87 «Посолек Клюквенный — площадь имени Калинина» и автобуса № 97 «Улица Татьяны Снежиной — улица Тюленина». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Наименование маршрута № 34 «ТК «Лента» — Вокзал «Новосибирск-Главный» меняется на — «ЖК «Северная корона» — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 97 «Улица Татьяны Снежиной — улица Тюленина» на «Улица Татьяны Снежиной — ЖК «Северная корона», — комментируют в мэрии.

Напомним, с 27 декабря до новой остановки «Улица Дмитрия Шмонина» в ЖК «Матрешкин двор» начали ходить несколько маршрутов пассажирского транспорта. До новой остановки будут ходить маршруты № 12, 29, 29а, 40, 44.

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