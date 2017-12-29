Медработники Хабаровска смогут повысить свою правовую грамотность
В краевой столице подписано соответствующее соглашение.
В краевой столице подписано соответствующее соглашение.
Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.
27 декабря 2017 года в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Дальневосточным институтом — филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске и Региональной общественной организацией «Медицинская ассоциация Хабаровского края» — членом Союза медицинского сообщества России «Национальная медицинская палата», сообщает ИА AmurMedia.
Дальневосточный институт на встрече представляли директор института, доктор юридических наук, профессор Владимир Кулыгин, заведующая кафедрой
Со стороны медицинской ассоциации Хабаровского края в процедуре заключения Соглашения приняли участие президент ассоциации, кандидат медицинских наук, врач
На встрече присутствовали ректор ИПКСЗ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Галина Чижова, доктора медицинских наук, профессора кафедр института Ольга Ушакова и Эльвира Оттева.
В мае 2016 года Соглашение о сотрудничестве было заключено между Союзом медицинского сообщества России «Национальная медицинская палата» и Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России). Соглашение подписали президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Иванова.
Сформулированные в Соглашении основные направления совместной работы предусматривают разработку комплексного подхода к постановке и решению правовых проблем, стоящих перед современной медициной, совершенствованию правового регулирования медицинской деятельности.
Другим важным разделом Соглашения является реализация комплекса мер по повышению правовой грамотности медицинских работников с использованием различных форм обучения.
Соглашение также предусматривает взаимодействие в вопросах независимой медицинской экспертизы с учетом передачи полномочий ее проведения Национальной медицинской палате.