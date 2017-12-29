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05:49 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фестиваль снежной скульптуры пройдёт на набережной Хабаровска

Он стартует 13 января.

Источник: Хабаровский край сегодня

Второй конкурс-фестиваль снежной скульптуры пройдёт на набережной Хабаровска в январе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В творческом соревновании примут участие десять команд художников Хабаровского края. Среди них будут как профессионалы, так и начинающие скульпторы. Старт конкурса будет дан 13 января. На воплощение эскизов мастерам отведено три дня.

 — Тема, на которую предстоит пофантазировать авторам, станет известна в ближайшие дни. Подготовка к конкурсу уже начата. Сейчас на набережной устанавливаются снежные кубы, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель Творческого союза художников Хабаровска Евгений Петешев.

Размер заготовок из прессованного искусственного снега остался прежним — 3×3х3,5 м.

Итоги конкурса подведёт компетентное жюри, распределив призовые места. Среди критериев оценки: соответствие композиции представленному эскизу, техника и мастерство обработки, степень законченности, рациональное использование материала, эмоциональность и выразительность, а также общее впечатление композиции.

Победитель получит 50 тыс рублей, за второе место команде вручат 40 тыс, за третье — 30 тыс. Другие команды-участники также не останутся без денежного вознаграждения — они получат по 15 тыс рублей.

Напомним, что первый фестиваль снежной скульптуры прошёл на набережной в прошлом году. Участники создали десять композиций на тему «Год экологии».

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