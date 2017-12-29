Фестиваль снежной скульптуры пройдёт на набережной Хабаровска
Он стартует 13 января.
Он стартует 13 января.
Второй
— Тема, на которую предстоит пофантазировать авторам, станет известна в ближайшие дни. Подготовка к конкурсу уже начата. Сейчас на набережной устанавливаются снежные кубы, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель Творческого союза художников Хабаровска Евгений Петешев.
Размер заготовок из прессованного искусственного снега остался прежним — 3×3х3,5 м.
Победитель получит 50 тыс рублей, за второе место команде вручат 40 тыс, за третье — 30 тыс. Другие
Напомним, что первый фестиваль снежной скульптуры прошёл на набережной в прошлом году. Участники создали десять композиций на тему «Год экологии».