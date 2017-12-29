Храбрые сердцем. МЧС наградило медалями четверых детей из Прианагрья

В 2017-м году МЧС Иркутской области наградило медалями «За спасение утопающих» четырёх жителей Приангарья, и все они оказались детьми. Их поступками можно вдохновляться на подвиги.

«Я знала, что делать»

О поступке 11-летней Кати Морозовой из Иркутска даже мама узнала не сразу, да и награда нашла героиню позже. А случилось всё ещё в августе 2016 года. Девочка с обществом инвалидов, в котором вместе с бабушкой занимается волонтёрством, поехала в Тункинскую долину. В группе Катя была единственным ребёнком. В один из дней туристы отправились в бассейн с термальными водами. Сев отдохнуть после купания, девочка вдруг увидела, как стала тонуть 45-летняя женщина: в воде с температурой больше 50 градусов ей внезапно стало плохо. Она потеряла сознание и начала уходить под воду. Катя не медлила:

«Что делать, знала из уроков ОБЖ и рассказов мамы. Я поднырнула под человека, вытолкнула на поверхность, а потом взяла за плечи и поплыла в сторону лестницы — там уже и взрослые подбежали. На суше я сводила и разводила женщине руки, чтобы лёгкие раскрылись».

«Я узнала об этом случайно и, честно говоря, не удивлена, — говорит мама Татьяна Александровна. — Она у меня девочка внимательная и заботливая. Хоть и младшая в семье, но не по годам взрослая: всегда поможет пожилому человеку перейти дорогу или сумки донесёт куда надо».

Рискнуть жизнью ради подруги

В сентябре иркутская пятиклассница Арина Мокина, стоя в актовом зале школы, рассказывала остальным ученикам, что произошло зимой, когда она с подругой гуляла вдоль Ангары. Неосторожный шаг — и подруга уже подо льдом. Арина схватила первую попавшуюся под руку корягу, протянула её провалившейся девочке. Она вспоминает, как звала на помощь и как проходившая мимо женщина не удостоила своим вниманием оказавшихся в беде детей. Но, к счастью, им самостоятельно удалось выбраться из ледовой западни.

Об этой истории стало известно спустя месяц, когда преподаватель английского языка, которая учит Арину, отправила спасателям письмо с благодарностью за то, что они проводили для школьников занятие по спасению утопающих, на котором присутствовала и Арина.

Без времени на раздумье

Прямо по центру села Бирюлька Качугского района течёт река Лена, и, конечно же, возле неё всегда играет местная ребятня. В апреле там случилась беда: с мостика в воду упал трёхлетний Тёма, гулявший вместе с другими детьми.

«Мы растерялись, кричали, звали на помощь, но взрослых поблизости не было, — вспоминает шестиклассница Валя Усова. — Тёме кидали удочку, но он не мог за неё ухватиться, барахтался, захлёбывался, а его уже затягивало на глубину».

Тогда Валя сама вошла по грудь в ледяную воду, подтянула к себе мальчика и вытолкнула его на лёд у берега, а потом взяла на руки и понесла к его родителям. В этот момент она даже не думала о том, что тяжёлые физические нагрузки для неё под категорическим запретом, ведь она перенесла операцию на сердце! Когда осенью девочка получала медаль, то расплакалась, вспомнив тот день.

Самая большая награда — спасённые дети

Эта история произошла в Тулуне в июле. В реке начали тонуть два мальчика, один успел позвать на помощь. Десятки отдыхающих взрослых не откликнулись, а старшеклассник Радион Терехов, не раздумывая, бросился в воду.

Вытащив одного мальчика на мелководье, он, не отдышавшись, бросился за вторым, который уже ушёл под воду. Радион боролся с сильным течением, четыре раза нырял на глубину 2,5 м. И наконец увидел мальчика, тот лежал на дне и не подавал признаков жизни.

Дотащив его до берега, Радион успешно провёл реанимацию: парень начал дышать. Сам юный спасатель поранил ноги об острые речные камни, но в борьбе за две жизни даже не заметил этого.