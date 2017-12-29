Картонного Ленина в Красноярске сменил Дед Мороз

«Мы надеялись, что памятник Ленину развалится от слякоти через неделю, но он простоял больше месяца и даже не покосился. Так что мы сами его сняли и размочили в кипятке, а на его место поставили доброжелательного и абсолютно аполитичного Деда Мороза», — написали участники объединения «Кипиш Град» во ВКонтакте.