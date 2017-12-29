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06:03 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Картонного Ленина в Красноярске сменил Дед Мороз

Новая фигура также выполнена в стиле пиксель арт.

В Красноярске около музейного центра «Площадь Мира» вместо пиксельного Ленина установили Деда Мороза. Авторами идеи стали участники творческого объединения «Кипиш Град». Фотографии новой фигуры опубликованы в социальных сетях.

Создал Деда Мороза художник Александр Закиров. Современный памятник сделан из гофрокартона. Его высота — 1,80 см.

«Мы надеялись, что памятник Ленину развалится от слякоти через неделю, но он простоял больше месяца и даже не покосился. Так что мы сами его сняли и размочили в кипятке, а на его место поставили доброжелательного и абсолютно аполитичного Деда Мороза», — написали участники объединения «Кипиш Град» во ВКонтакте.

Напомним, памятник Ленину в стиле пиксель арт был установлен около музейного центра «Площадь Мира» в ноябре текущего года. Этот стиль стал популярным после выхода компьютерной игры Minecraft, в которой пиксельная технология используется для строительства миров и создания героев. Фигура Ленина в данном случае стала отсылкой к прошлому музейного комплекса, который до 1991 года назывался 13-м филиалом Центрального музея Ленина.

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