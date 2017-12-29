Необычный доктор работает в Приморье

В 2017 году с помощью Макса психолог Приморского социально-реабилитационного центра «Парус надежды», кандидат психологических наук Светлана Данченко провела почти 400 индивидуальных занятий для ребятишек. Среди маленьких пациентов — дети-аутисты, дети, страдающие ДЦП, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями.

Через индивидуальные консультации психолог дает детям коммуникативные навыки, учит общаться с миром, окружающими людьми. Очень важный сегмент реабилитации — работа с родителями. Пока дети занимаются, родители получают бесплатные консультации по воспитанию детей.

«Общение с собакой помогает всем детям. Макс выступает маленьким “тренажером” социально-коммуникативных отношений. Например, детей с аутизмом мы учим правильно общаться с собакой, а затем переносим навыки общения на других детей. Для ребятишек с ДЦП собака — очень сильный мотиватор движения. На занятиях ее нужно водить на поводке, делать ей массаж, двигаться, часто преодолевая боль. Здесь дети боль не замечают и делают все с удовольствием. При умственной отсталости с органическими поражениями головного мозга дети во время игр с Максом запоминают цвета, формы, названия овощей и фруктов», — рассказала Светлана Данченко.

Мама маленькой Лизы с расстройством аутического спектра отмечает, что за время занятий с «пушистым доктором» девочка научилась дружить со сверстниками.

«Конечно, это не единственные занятия, на которые мы ходим. Лиза посещает дефектолога, занимается рукоделием. Но роль Макса в этом процессе трудно переоценить. Раньше Лиза играла только с детьми на 2−3 года младше себя, а теперь стремится общаться с ровесниками, у нее появились друзья ее возраста. На занятия к Максу бежит с удовольствием. Интересно, что с нами дома уже пять лет живет такой же золотистый ретривер, но дочка говорит, что Макса любит больше», — поделилась Наталья Васильева.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, кабинет канистерапии появился в краевом социально-реабилитационном центре «Парус надежды» в марте 2014 года. За это время Светлана и Макс провели более тысячи индивидуальных занятий.

Метод канистерапии подходит не только для помощи детям-инвалидам, но и подросткам, которые нуждаются в психологической помощи. В результате взаимодействия с собакой дети становятся добрее не только к животному, но и друг к другу, осваивают навыки самообслуживания, учатся быть заботливыми.

Поэтому Макса активно привлекали к участию в групповых занятиях для детей группы дневного пребывания отделения «Семь-Я».

В этом году у хозяйки кабинета канистерапии и ее лохматого напарника появились помощники. Это волонтеры Приморской региональной общественной организации «Центр адаптационной и развивающей канистерапии «Доктор Макс», председателем которой является Светлана.

У Светланы Данченко — далеко идущие планы.

«Мы хотим популяризировать реабилитационную методику в Приморском крае. Показать, что канистерапия эффективна не только при реабилитации детей с ментальными нарушениями, но и в других случаях. Метод способен ускорить процесс выздоравливания, к примеру, при инсультах и травмах. Общение с собакой может благоприятным образом сказаться на самочувствии престарелых людей. И, безусловно, незаменимо в работе с детишками», — делится Светлана Данченко.

Уже в 2018 году волонтеры центра со своими питомцами планируют наладить общение с пожилыми людьми из домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Возможно, следующим шагом станет вступление этой социально-ориентированной организации в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края.

Отметим, о необходимости развивать некоммерческий сектор в сфере оказания социальных услуг, о поддержке организаций, которые «более чутко относятся к проблемам общества и к проблемам, возникающим по ходу решения тех или иных задач» Президент Владимир Путин говорил в ходе форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во имя развития». Глава государства уверен: нужны тысячи некоммерческих организаций, которые станут партнером государства в социальной сфере.

«Вижу в этом мощнейший ресурс развития России, консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии», — подчеркнул глава государства.