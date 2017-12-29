Черный снег выпал в Темиртау
Жители Темиртау отлично чувствуют в воздухе хорошо знакомый запах. Особенно явственно он ощущается в том районе, где с подветренной стороны находится «АрселорМиттал Темиртау». Детей не отпускают гулять на улицу.
Жители Темиртау отлично чувствуют в воздухе хорошо знакомый запах. Особенно явственно он ощущается в том районе, где с подветренной стороны находится «АрселорМиттал Темиртау». Детей не отпускают гулять на улицу.
Черный снег выпал в Темиртау. Горожане считают, что виной аномалии могут быть вредные выбросы с «Арселор Миттал Темиртау», передает 31 канал. Местные жители отлично чувствуют в воздухе хорошо знакомый запах. Особенно явственно он ощущается в районе, где с подветренной стороны находится комбинат. Опасаясь за здоровье детей, родители не отпускают их гулять на улицу.
В «АМТ» утверждают, что тщательно соблюдают охрану окружающей среды: очистные устройства постоянно функционируют, специалисты следят за показателями загрязненности воздуха и воды, соблюдают нормы по производству отходов и охране почвы. Но жители Темиртау уверены, причина запаха и устрашающего снега — именно выбросы с завода. Тем более, что предприятие уже не раз штрафовали.
Экологи говорят, что представители комбината обещали разместить на сайте регулярно обновляющиеся данные о показателях выбросов в воздух. Но и по сей день данное приложение не установлено.
Казахстанские синоптики, к слову, сообщали, что Темиртау являются одним из городов с самым грязным воздухом, и за последние 12 месяцев не было никаких улучшений.