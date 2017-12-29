Черный снег выпал в Темиртау. Горожане считают, что виной аномалии могут быть вредные выбросы с «Арселор Миттал Темиртау», передает 31 канал. Местные жители отлично чувствуют в воздухе хорошо знакомый запах. Особенно явственно он ощущается в районе, где с подветренной стороны находится комбинат. Опасаясь за здоровье детей, родители не отпускают их гулять на улицу.

В «АМТ» утверждают, что тщательно соблюдают охрану окружающей среды: очистные устройства постоянно функционируют, специалисты следят за показателями загрязненности воздуха и воды, соблюдают нормы по производству отходов и охране почвы. Но жители Темиртау уверены, причина запаха и устрашающего снега — именно выбросы с завода. Тем более, что предприятие уже не раз штрафовали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tJi_B2voJPI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Экологи говорят, что представители комбината обещали разместить на сайте регулярно обновляющиеся данные о показателях выбросов в воздух. Но и по сей день данное приложение не установлено.