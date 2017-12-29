Погода с осадками ожидается в Казахстане перед Новым годом

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, лишь на западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по территории Казахстана ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».