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07:21 (мск), источник: Zakon.kz

Погода с осадками ожидается в Казахстане перед Новым годом

Синоптики прогнозируют метель, туман и гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 45% 773 мм рт. ст. 3 м/с

По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются осадки, лишь на западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков. Местами по территории Казахстана ожидается метель, гололед, туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с. В Костанайской области местами усилится ветер 15−20 м/с, ночью в отдельных районах ожидается метель, туман, гололед. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15−20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед.

В Алматинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается туман. В Алматы днем 1°, ясно. В Астане днем -1°, преимущественно облачно.

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