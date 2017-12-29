Ледовый городок «Пермяч» откроется 30 декабря
Главная ледовая арена города будет работать ежедневно с 10 до 23 часов.
Главная ледовая арена города будет работать ежедневно с 10 до 23 часов.
В субботу, 30 декабря в 18:00 откроется главный ледовый городок города «Пермяч».
В этом году развлекательный комплекс посвящён городам и странам, в которых прошёл Чемпионат мира по футболу, а сам городок выглядит как «футбольная планета». За 15 дней в городке установили основные объекты изо льда, для создания которых использовали 2500 кубических метров льда, еще 100 куб. метров привезли для восстановительных и реставрационных работ. В строительстве были задействованы 120 человек, а лёд привозили 20 большегрузов. Также на ледовой стройке работали 4 автокрана, 4 погрузчика и 35 самосвалов для перевозки льда. Площадь главной ледовой арены города составила 3,5 гектара.
«29 декабря скаты горок в городке на безопасность проверит специальная комиссия. Затем в этот же день весь ледовый городок проверит ещё одна комиссия», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» председатель совета фонда скульпторов России Алексей Тютнев.
Напомним, что 27 декабря состоялось торжественное открытие трёх ледовых городков в Перми: в парке «Счастье есть», в парке имени Чехова и в саду имени Миндовского.
В прошлом году главный развлекательный комплекс под названием «Эко-Сад» открылся 30 декабря и был посвящён году экологии в России. Ледовый городок проработал до 26 февраля и закрылся на демонтаж, после праздничных мероприятий, посвящённых Масленице.