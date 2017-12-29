Ледовый городок «Пермяч» откроется 30 декабря

В этом году развлекательный комплекс посвящён городам и странам, в которых прошёл Чемпионат мира по футболу, а сам городок выглядит как «футбольная планета». За 15 дней в городке установили основные объекты изо льда, для создания которых использовали 2500 кубических метров льда, еще 100 куб. метров привезли для восстановительных и реставрационных работ. В строительстве были задействованы 120 человек, а лёд привозили 20 большегрузов. Также на ледовой стройке работали 4 автокрана, 4 погрузчика и 35 самосвалов для перевозки льда. Площадь главной ледовой арены города составила 3,5 гектара.