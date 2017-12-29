Кежемская центральная районная больница получила современное оборудование

«Для нас этот аппарат имеет огромное значение, поскольку он небольшой — размером с ноутбук, работает как от сети, так и от встроенной батареи, и врач может взять его на выезд в сельскую местность или на предприятие. Пока у нас в комплекте есть линейный и конвексный датчики, работающие на разных частотах, в будущем к этому аппарату можно подключать новые датчики и расширить спектр исследований», — сказал главный врач Кежемской ЦРБ Евгений Захаров.
Кежемская ЦРБ уже несколько лет получает помощь от крупного бизнеса. В 2013 году больнице выделены средства для приобретения четырех стоматологических комплексов и оборудования для определения антител в сыворотке крови; в 2014 году — на высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких для реанимационного отделения; в 2015 году — на портативный универсальный анализатор критических состояний, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор. В 2016 году был приобретен и в 2017 году установлен медицинский концентратор кислорода АКС, который полностью удовлетворяет потребности ЦРБ.
Добавим, что первая поселковая больница в поселке гидростроителей Временном была открыта в 1979 году. Для строителей Богучанской ГЭС и их семей это главное медицинское учреждение. В 1985 году построили новое здание в городе Кодинск. В конце 1980-х был присвоен статус районной и название Кежемская ЦРБ. Сейчас Кежемская ЦРБ включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске.