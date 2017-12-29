В Красноярске назвали лучший новогодний автобус
Впервые в Красноярске на общественном транспорте проводился конкурс на лучшее новогоднее оформление.
Впервые в Красноярске на общественном транспорте проводился конкурс на лучшее новогоднее оформление.
Заявки на участие в конкурсе направили экипажи 19 автобусов, 2 троллейбусов и 2 трамваев, хотя по отзывам красноярцев, нарядного новогоднего транспорта на маршрутах города гораздо больше.
Оценивала новогоднее оформление комиссия департамента транспорта. При подведении итогов учитывались оригинальность оформления, костюмы экипажа, а также мнения пассажиров, которые голосовали по телефону и направляли свои отзывы по электронной почте.
Комиссией было принято решение при распределении мест награждать по несколько экипажей:
I место — экипажи маршрутов № 49 г/н ЕЕ085 и № 98 г/н Н792НО.
Жарков Евгений Сергеевич, Селиверстова Людмила Николаевна.
Соколовский Анатолий Анатольевич, Васильева Александра Олеговна.
Григорьев Александр Владимирович, Митянина Светлана Николаевна.
II место — экипажи маршрутов № 6 г/н М128НН и № 80 г/н Т288ЕУ.
Ситничук Дмитрий Александрович, Соболева Ася Юрьевна.
Самойлов Евгений Владимирович, Дудина Ольга Юрьевна.
III место — экипажи маршрутов № 36 г/н М027НЕ и № 10 г/н Е880ЕН.
Ситников Владимр Александрович, Бабенко Людмила Григорьевна.
Дворянцев Игорь Константинович, Фалеева Елена Николаевна.
Победителем номинации на лучшее оформление троллейбуса стал экипаж троллейбуса номер 1083: Карташов Дмитрий Геннадьевич, Соломатина Нина Николаевна; на лучшее оформление трамвая — экипаж трамвая номер 203: Бозорова Ольга Сергеевна, Кожемякина Лариса Викторовна.
Победители получили благодарственные письма департамента транспорта.
Празднично оформленные автобусы перевозят пассажиров на маршрутах №№ 6, 10, 12, 32, 36, 37, 49, 55, 56, 71, 79, 80, 98.
Новогодние троллейбусы можно встретить на 4 и 15 маршрутах, а трамвайные вагоны — на 5 и 6 маршрутах.
Подводя итоги прошедшего конкурса, Игорь Ким, заместитель главы города — руководитель департамента транспорта отметил: «В нашей отрасли работают замечательные, творческие, инициативные люди. Данный конкурс показал, что если человек с душой относится к исполнению своих обязанностей, то и пассажиры это видят и отмечают благодарными отзывами. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе. Желаю всем работникам отрасли успехов в работе, побольше счастливых и радостных моментов в жизни. С наступающим Новым годом!».