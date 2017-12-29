Прокуратура Хабаровского края твердо обозначила позицию в громком деле главы Минздрава
Надзорный орган представил в суде весомые аргументы в защиту Александра Витько.
Надзорный орган представил в суде весомые аргументы в защиту Александра Витько.
Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.
Прокуратура Хабаровского края в ходе очередного судебного заседания встала на защиту главы регионального минздрава Александра Витько — фигуранта резонансного дела о закупке дезинфицирующих средств для 11 лечебных учреждений края. Представители надзорного органа выступили с просьбой оставить жалобы заявителей без рассмотрения, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Здесь следует отметить, что в первый раз в крае прокуратура вступилась за высокого чиновника так активно. Представители надзорного органа выступили с ходатайством оставить жалобы потерпевших без рассмотрения.
— Решение заместителя прокурора Хабаровского края об отмене возбуждения уголовного дела в отношении Александра Витько не нарушает конституционные права потерпевших и не затрудняет их доступ к правосудию, — уверенно заявили в ходе процесса представители прокуратуры.
Свою точку зрения госорган подкрепил положением статьи 125
— На основании изложенного прошу суд рассмотреть представленное нами ходатайство и прекратить производство по рассматриваемым сегодня жалобам, — заключили представители надзорного органа.
Стоит отметить, что прошение краевой прокуратуры суд не просто принял во внимание, а решил изучить его более детально. Для рассмотрения ходатайства госоргана судья удалился в совещательную комнату. Однако заявленного времени не хватило: вместо озвученных 30 минут перерыв длился не меньше часа и заставил понервничать всех участников процесса.
Но томительное ожидание вознаграждено, увы, не было: рассмотрение резонансного дела в итоге пришлось перенести. Начавшись еще засветло, процесс продолжался до конца рабочего дня, однако итоговым заседание так и не стало. Очередное разбирательство состоится уже в новом году, 9 января. И как заявил судья, закончить этот непростой и без того затянувшийся процесс, вероятнее всего, не получится и в следующий раз.
Напомним, 29 ноября Хабаровский краевой суд принял решение по гражданскому делу о вопросе постановления о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения региона Александра Витько. Решение Центрального районного суда отменили, удовлетворив частично жалобу прокуратуры края, высокого чиновника и его адвокатов. Вердикт вынесла судья второй инстанции Галина Дежурная. Она постановила вернуть дело на пересмотр в районный суд с определением нового судейского состава — в работе судьи Ярослава Сидорова были выявлены многочисленные процессуальные нарушения. Комментируя исход гражданского процесса, министр здравоохранения озвучил, что в затянувшейся ситуации, заложником которой он стал, просматривается заинтересованность третьих лиц.
Поводом для следствия и постановления о возбуждении уголовного дело в отношении Александра Витько стала жалоба екатеринбургского ООО «АльфаМед». Предприятие обратилось в УФАС по Хабаровскому краю, фактически обвинив министра здравоохранения в превышении должностных полномочий при организации закупки дезинфицирующих средств для 11 лечебных учреждений региона. Следствие вело краевое управление ФСБ. При этом одно из учреждений здравоохранения — ККБ № 1 имени профессора Сергеева — признали потерпевшей стороной, несмотря на то, что больница выступала фактическим организатором.