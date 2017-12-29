Прокуратура Хабаровского края твердо обозначила позицию в громком деле главы Минздрава

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Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края в ходе очередного судебного заседания встала на защиту главы регионального минздрава Александра Витько — фигуранта резонансного дела о закупке дезинфицирующих средств для 11 лечебных учреждений края. Представители надзорного органа выступили с просьбой оставить жалобы заявителей без рассмотрения, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Очередное разбирательство по делу руководителя регионального минздрава состоялось в Центральном районном суде краевой столицы в минувшую среду, 27 декабря. На нем рассматривались жалобы сторон, считающих себя пострадавшими — екатеринбургской компании «АльфаМед» и краевой клинической больницы № 1. Заявители потребовали признать постановление заместителя прокурора Хабаровского края Славы Когая об отмене возбуждения уголовного дела в отношении Александра Витько незаконным и необоснованным. Скандал, вспыхнувший еще в июне текущего года, готов был разгореться с новой силой.

Здесь следует отметить, что в первый раз в крае прокуратура вступилась за высокого чиновника так активно. Представители надзорного органа выступили с ходатайством оставить жалобы потерпевших без рассмотрения.

— Решение заместителя прокурора Хабаровского края об отмене возбуждения уголовного дела в отношении Александра Витько не нарушает конституционные права потерпевших и не затрудняет их доступ к правосудию, — уверенно заявили в ходе процесса представители прокуратуры.

Свою точку зрения госорган подкрепил положением статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, а также постановлением Пленума Верховного суда от 10 февраля 2009 года.

— На основании изложенного прошу суд рассмотреть представленное нами ходатайство и прекратить производство по рассматриваемым сегодня жалобам, — заключили представители надзорного органа.

Позицию прокуратуры разделили оба адвоката главы регионального Минздрава — Александр Кушелевский и Андрей Милюков. Как и следовало ожидать в этом случае, защитник компании «Альфа Мед» и следователь УФСБ с предложением компетентного органа не согласились. Представитель же краевой клинической больницы № 1 вообще не появился ни на одном из заседаний.

Стоит отметить, что прошение краевой прокуратуры суд не просто принял во внимание, а решил изучить его более детально. Для рассмотрения ходатайства госоргана судья удалился в совещательную комнату. Однако заявленного времени не хватило: вместо озвученных 30 минут перерыв длился не меньше часа и заставил понервничать всех участников процесса.

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Но томительное ожидание вознаграждено, увы, не было: рассмотрение резонансного дела в итоге пришлось перенести. Начавшись еще засветло, процесс продолжался до конца рабочего дня, однако итоговым заседание так и не стало. Очередное разбирательство состоится уже в новом году, 9 января. И как заявил судья, закончить этот непростой и без того затянувшийся процесс, вероятнее всего, не получится и в следующий раз.

Напомним, 29 ноября Хабаровский краевой суд принял решение по гражданскому делу о вопросе постановления о возбуждении уголовного дела в отношении министра здравоохранения региона Александра Витько. Решение Центрального районного суда отменили, удовлетворив частично жалобу прокуратуры края, высокого чиновника и его адвокатов. Вердикт вынесла судья второй инстанции Галина Дежурная. Она постановила вернуть дело на пересмотр в районный суд с определением нового судейского состава — в работе судьи Ярослава Сидорова были выявлены многочисленные процессуальные нарушения. Комментируя исход гражданского процесса, министр здравоохранения озвучил, что в затянувшейся ситуации, заложником которой он стал, просматривается заинтересованность третьих лиц.