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07:39 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Мальчик из села Прилуки в Приморье получил в подарок к Новому году компьютер от Путина

Больной раком 13-летний мальчик из села Прилуки в Приморье получил в подарок к наступающему Новому году компьютер после того, как его родители обратились с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморья.

«Сережа любознательный, много чем интересуется, читает, любит животных. Он общительный, у него много друзей, и сейчас, когда особенно нужна поддержка, ему очень не хватает общения с ними. По состоянию здоровья он не может ни с кем видеться и единственная возможность — общаться с товарищами в интернете. Поэтому, когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья!», — цитируются в сообщении слова мамы мальчика Анастасии Пинчуковой.

Сережа Тимофеев живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района, сюда они переехали по советам врачей, свежий воздух и природа хорошо сказываются на здоровье. У мальчика рак головного мозга. Семья узнала о болезни Сережи в 2016 году, с тех пор он перенес несколько операций, после последней он чувствует себя намного лучше и постепенно восстанавливается, осваивая необходимые для жизни навыки.

Недавно мальчик отметил свой 13-й день рождения, и желанным подарком для него был персональный компьютер, но купить его самостоятельно семья не может, так как все деньги уходят на дорогие лекарства. Поэтому мама Сергея решила написать о желании мальчика президенту Владимиру Путину. Вручить компьютер мальчику приехал временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Константин Межонов. Заместитель главы региона передал подарок Сереже Тимофееву и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.

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