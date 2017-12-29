Под Новый год иркутяне нырнут в Байкал

А с 3 по 6 января 2018 года состоится первый открытый фестиваль Иркутской области по зимнему плаванию «Рождество на Байкале». Соревноваться в заплыве в ледяной воде будут как команды, так и отдельные спортсмены на дистанции от 25 до 450 м. Впервые пройдут соревнования по криатлону, новому виду спорта, включающему в себя бег и зимнее плаванье. Состоятся показательные выступления по фридайвингу. Фестиваль пройдёт в Листвянке и Сахюрте (Ольхонский район). Уже зарегистрировано более 40 человек, в том числе жителей Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода и т. д. Регистрация — на сайте www.прибайкальцы.рф.