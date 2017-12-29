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07:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Под Новый год иркутяне нырнут в Байкал

Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» 31 декабря 2017 года проводит в Листянке массовое предновогоднее купание в Байкале.

Как сообщает руководитель клуба Андрей Бугай, в 12 часов стартует пробежка в новогодних купальниках от клуба до Байкала, затем — купание и жаркая баня на берегу. Вход — свободный.

А с 3 по 6 января 2018 года состоится первый открытый фестиваль Иркутской области по зимнему плаванию «Рождество на Байкале». Соревноваться в заплыве в ледяной воде будут как команды, так и отдельные спортсмены на дистанции от 25 до 450 м. Впервые пройдут соревнования по криатлону, новому виду спорта, включающему в себя бег и зимнее плаванье. Состоятся показательные выступления по фридайвингу. Фестиваль пройдёт в Листвянке и Сахюрте (Ольхонский район). Уже зарегистрировано более 40 человек, в том числе жителей Москвы, Красноярска, Нижнего Новгорода и т. д. Регистрация — на сайте www.прибайкальцы.рф.

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