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07:39 (мск), источник: АиФ Омск

Погода в Омске: 31 декабря похолодает до -26

Пятничный прогноз погоды от «АиФ в Омске» расскажет о погодных условиях предстоящих выходных.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 45% 773 мм рт. ст. 3 м/с

До Нового года осталось всего три дня. Уже сегодня омичи завершат все рабочие дела и смогут спокойно готовиться к главной ночи года.

Во многом наши планы на встречу этого всенародно любимого праздника зависят и от погоды. Многие планируют встречать Новый год на свежем воздухе, в парке или за городом. Прогноз погоды на предновогодние выходные и новогоднюю ночь поможет определиться с делами и подскажет, как же лучше провести время в ближайшие два дня.

Погода на рабочей неделе в Омске была переменчивой, то ударяли морозы, то вдруг начинало теплеть. В субботу и воскресенье погода ухудшится: после краткосрочного пятничного потепления в регион придут настоящие сибирские морозы.

В ночь на субботу, 30 декабря, на территории Омска ожидается до -7°C, пасмурно. С утра в городе начнётся похолодание: с течением времени температура будет опускаться. Согласно прогнозу синоптиков, утром температура воздуха будет держаться около -12 градусов, пасмурно. Днём может пойти небольшой снег и похолодать ещё немного — до -15 °C. К вечеру столбик термометра будет показывать 21 градус мороза, будет малооблачно.

31 декабря утром мороз продолжит крепчать, столбик термометра опуститься до -26 градусов, облачно. Днём немного потеплеет до -23, вечером столбик термометра покажет -24°C, облачно. Такая же погода сохранится и в новогоднюю ночь, будет морозно и пасмурно.

В начале следующей недели в Омске существенных изменений в погоде не ожидается: температура будет держаться в пределах -20 градусов, немного потеплеет только к 3 января, когда днём столбик термометра покажет — 17 градусов 1 января возможен небольшой снег, в остальные дни будет ясно.

«АиФ в Омске» каждую пятницу знакомит читателей с прогнозом погоды на предстоящие выходные. Приятного вам отдыха и счастливого Нового года!

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