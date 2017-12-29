МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков сегодня местами по республике ожидается гололед. В этой связи водителям и пешеходам следует быть предельно внимательным. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и помнить о соблюдении дистанции. Пешеходам, в свою очередь, соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги, трассы и при нахождении вблизи них, информирует пресс-служба МЧС по Башкирии.