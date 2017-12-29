Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!»
Израильские ученые рассказали о супер-диете
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться в Донбасс
Установлены личности прорвавшихся через границу РФ и Финляндии
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Кудрявцева поведала, почему не вышла замуж за Лазарева - СМИ
Депортированная из Италии Чехова: Мне очень обидно
49-летняя Валерия надела яркое пальто и забавную шапку
Подписчики осудили Яну Рудковскую за потребительский образ жизни
Вернувшийся из украинского плена боец ДНР рассказал о заключении
Аллен: Путин бросил вызов стратегии президента США
Часть плененных Украиной не захотели возвращаться на Донбасс
СМИ сообщили о ракетной атаке на базу РФ Хмеймим
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение

Погода в республике продолжает ухудшаться.

В последний рабочий день 2017 года, 29 декабря, погодные условия в Башкирии продолжают ухудшаться: республиканское управление МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ведомства.

По прогнозам синоптиков сегодня местами по республике ожидается гололед. В этой связи водителям и пешеходам следует быть предельно внимательным. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и помнить о соблюдении дистанции. Пешеходам, в свою очередь, соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги, трассы и при нахождении вблизи них, информирует пресс-служба МЧС по Башкирии.

Гололедные явления на дорогах возникли из-за резкого потепления, которое пришло на территорию республики в минувший четверг, 28 декабря.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Чародеям» — 35 лет: история новогоднего фильма в цифрах
Молодежная сборная России разгромила Швейцарию 5:2 на ЧМ по хоккею
Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты
Сборная России одержала первую победу на молодежном ЧМ по хоккею
Силуанов назвал лучшую валюту для хранения сбережений
Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти в КНДР
Порошенко назвал главное достижение Украины в 2017 году
Apple извинилась за намеренное замедление работы старых iPhone
Арестован организатор выставки, на которой был убит посол РФ
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Мышиная охота: Россия с трудом одержала первую победу на МЧМ Во втором матче молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина обыграла швейцарцев
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Анастасия Волочкова пришла за женихом на шоу «Давай поженимся!» Артистка решила устроить личную жизнь в популярной передаче
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
17 звёздных елок: чья лучше? Татьяна Навка, Тимати, Анастасия Волочкова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости уже показали, как они украсили свои новогодние елки
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь