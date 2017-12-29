Волшебное слово «Сибирь». Какой он, сибирский характер?
Писательница рассказывает о снежном кузбасском характере.
Писательница рассказывает о снежном кузбасском характере.
Главный библиотекарь Кемеровской детской библиотеки им. А. М. Береснева Екатерина Тюшина в этом году получила премию литературного конкурса «Новое слово» за рассказ «Агези — снежный человек». Этот персонаж в нашем сознании уже давно затмил лешего, а скоро может заменить и Деда Мороза. В преддверии Нового года писательница рассказывает о загадках кузбасской тайги и размышляет о том, к счастью ли является снежный человек.
Йети — друг или враг?
Наталья Исаева, «АиФ в Кузбассе»: Екатерина Ивановна, йети, можно сказать, уже давно стал символом нашего региона. А вы верите в то, что в кузбасской тайге живёт снежный человек? Как вы думаете, помощник он или враг лесным гостям?
Екатерина Тюшина: Верю, что есть
Подобные тайны манят человека. Однажды в библиотеку пришла учительница и попросила
— Как вы думаете, кто может встретить снежного человека, и как вообще его увидеть?
— Стремиться к встрече со снежным человеком не нужно. Он хозяин тайги и сам решает, с кем и когда будет общаться. Если чувствует, что человек несёт недобрые намерения, то никогда не покажется. И может даже наказать его — заставить плутать по тайге, например. А добрым людям он, наоборот, поможет выбраться из леса. Думаю, что снежный человек является только тем, кому доверяет. Несколько лет назад была целая экспедиция в тайгу Горной Шории. Участники нашли следы, ночлежку, но самого йети — нет. Это главная тайна Кузбасса. Пусть она и останется тайной, загадкой природы.
Сибирь — волшебное слово.
— Вы много пишете о том, что те, кто родился и вырос на Кузнецкой земле, не могут остаться равнодушными к её красоте. Как вы думаете, а в чём наша кузбасская специфика? Есть ли у нас свой, кузбасский, характер? Какой он?
— У сибиряков вообще особый характер. Мы живём в таких суровых условиях, что
Деревня, в которой я родилась, была очень маленькой. У нас, можно сказать, и власти никакой не было. Мы принадлежали совхозу, который находился за четыре километра. Была школа, магазин и клуб. Мы сами строили свою жизнь: ставили спектакли в клубе, сажали овощи в огороде на пришкольном участке, высаживали деревья, подновляя лес. Однажды произошла такая история: в дом к бабушке, пока её не было, забрались подростки. Хулиганы украли деньги. Понятно, что бабушка обратилась сразу к участковому в «большую деревню». Мальчишкам грозила тюрьма. Вся деревня объединилась, собрали подписи, чтобы детей оставили на свободе. Общественное порицание без тюрьмы, я считаю, спасло их от кривой дороги. Ребята выросли нормальными порядочными людьми. Был среди них и директор колхоза.
У нас не было войн между собой. Если
— Как вы думаете, как встречает Новый год кузбасский йети? Может быть, нам нужно последовать его примеру, чтобы 2018 год был удачным?
— В Горной Шории снежный человек очень весёлый. Он даёт столько приключений для отдыхающих, столько хорошего настроения! Он разрешает людям радоваться. Поэтому думаю, что встречает он праздник с весельем. И нам нужно последовать его примеру: быть радостными и питать надежду на новое счастье, верить, что всё в Новом году будет лучше, чем в этом. Мне очень запомнился один Новый год. Это было в начале 1980-х годов. Я 31 декабря поехала в Новокузнецк к подруге. Пока ехала из Кемерова, наблюдала не просто за изменением погоды, а за изменением климата. На глазах таял снег, появлялись лужи. Только трава не зеленела, а так настоящая весна! А утром 1 января ударил 30-градусный мороз. Может быть, тоже была шутка снежного человека? У нас в Сибири возможно всё: и весна среди зимы, и зима среди лета. Поэтому давайте любить загадки и верить в чудеса!