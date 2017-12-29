Волшебное слово «Сибирь». Какой он, сибирский характер?

Главный библиотекарь Кемеровской детской библиотеки им. А. М. Береснева Екатерина Тюшина в этом году получила премию литературного конкурса «Новое слово» за рассказ «Агези — снежный человек». Этот персонаж в нашем сознании уже давно затмил лешего, а скоро может заменить и Деда Мороза. В преддверии Нового года писательница рассказывает о загадках кузбасской тайги и размышляет о том, к счастью ли является снежный человек.

Йети — друг или враг?

Наталья Исаева, «АиФ в Кузбассе»: Екатерина Ивановна, йети, можно сказать, уже давно стал символом нашего региона. А вы верите в то, что в кузбасской тайге живёт снежный человек? Как вы думаете, помощник он или враг лесным гостям?

Екатерина Тюшина

Екатерина Тюшина: Верю, что есть что-то таинственное в нашем окружении, особенно в природе. Сама выросла в глухой деревушке, поэтому была частым гостем леса. Мы всегда боялись ходить туда по одному, потому что казалось, что из-за деревьев за нами кто-то наблюдает. Лес казался живым, отсюда и уважение к нему. Родители с детства учили тому, что нельзя топтать ягоду, ломать ветки деревьев, вырывать грибы с корнем. Помню, когда брат сорвал гриб, отец заставил его посадить гриб обратно и срезать ножичком, чтобы грибница осталась в земле. Навсегда запомнился один случай из детства. Мы с братом ранним августовским утром пошли за грибами. Густой туман, птицы щебечут… Собираем грибы, и вдруг перед нами возникает маленький старичок, как будто лесовик. Мы переглянулись с братом, а пока крутили из стороны в сторону головами, лесовичок исчез. Но на том месте, где он стоял, мы нашли много-много опят!

Подобные тайны манят человека. Однажды в библиотеку пришла учительница и попросила какое-нибудь самобытное произведение для конкурса чтецов. Я предложила шорские или телеутские сказания, но женщину больше интересовали художественные произведения о снежном человеке. На тот момент таких книг не было, но у меня сразу появилась мысль написать об этом. Начала собирать материалы про снежного человека. Больше всего меня интересовало шорское представление об этом загадочном существе, ведь именно шорцы веками жили с ним бок о бок. Так возникла идея рассказа: маленький охотник с папой идёт в тайгу, там и происходит неожиданная встреча. Мне хотелось показать, что она совсем не опасна для людей, если они не несут зла природе. Йети — хозяин тайги. Он не разрешил охотнику убить оленя, но разрешил убить рябчика столько, сколько нужно, чтобы пережить зиму. Дело в том, что олень — царственное животное. Он в рассказе появляется на красивой цветущей поляне и воплощает саму природу. Убить оленя — значит убить природу. А рябчика в тот момент было очень много, поэтому, взяв себе птицу для пропитания, большого вреда лесу охотники не причинили. Есть ещё такой момент в рассказе: мальчик упал в реку, а снежный человек его спас. А затем ушёл, не дожидаясь благодарности. Так я хотела показать его благородство.

— Как вы думаете, кто может встретить снежного человека, и как вообще его увидеть?

— Стремиться к встрече со снежным человеком не нужно. Он хозяин тайги и сам решает, с кем и когда будет общаться. Если чувствует, что человек несёт недобрые намерения, то никогда не покажется. И может даже наказать его — заставить плутать по тайге, например. А добрым людям он, наоборот, поможет выбраться из леса. Думаю, что снежный человек является только тем, кому доверяет. Несколько лет назад была целая экспедиция в тайгу Горной Шории. Участники нашли следы, ночлежку, но самого йети — нет. Это главная тайна Кузбасса. Пусть она и останется тайной, загадкой природы.

Сибирь — волшебное слово.

— Вы много пишете о том, что те, кто родился и вырос на Кузнецкой земле, не могут остаться равнодушными к её красоте. Как вы думаете, а в чём наша кузбасская специфика? Есть ли у нас свой, кузбасский, характер? Какой он?

— У сибиряков вообще особый характер. Мы живём в таких суровых условиях, что волей-неволей обязаны выживать. А выжить без взаимовыручки просто невозможно, поэтому сибиряки (и кузбассовцы не исключение) всегда отличались отзывчивостью. И это замечают. Ещё в советское время мне приходилось бывать на Украине, потому что там жила бабушка. Так случилось, что мы не могли купить билет на обратную дорогу. Украинка, узнав, что мы из Сибири, помогла нам. Слово «Сибирь» — волшебное, сибиряк — как будто особая национальность, она складывалась веками. Нас уважают. И это уважение нужно сохранять. К сожалению, сегодня материальный мир сделал нас жёстче и безразличнее. Был случай, когда человек лежал в сугробе, а все проходили мимо, пока я не остановилась и не вызвала «скорую». Да, мужчина был пьян, но ведь он замерзал… Сегодня ты пройдёшь мимо чужой беды, а завтра оставят умирать тебя. Прохожие тоже начали останавливаться и предлагать помощь. Когда показываешь пример, люди вспоминают, что они тоже добрые.

Деревня, в которой я родилась, была очень маленькой. У нас, можно сказать, и власти никакой не было. Мы принадлежали совхозу, который находился за четыре километра. Была школа, магазин и клуб. Мы сами строили свою жизнь: ставили спектакли в клубе, сажали овощи в огороде на пришкольном участке, высаживали деревья, подновляя лес. Однажды произошла такая история: в дом к бабушке, пока её не было, забрались подростки. Хулиганы украли деньги. Понятно, что бабушка обратилась сразу к участковому в «большую деревню». Мальчишкам грозила тюрьма. Вся деревня объединилась, собрали подписи, чтобы детей оставили на свободе. Общественное порицание без тюрьмы, я считаю, спасло их от кривой дороги. Ребята выросли нормальными порядочными людьми. Был среди них и директор колхоза.

У нас не было войн между собой. Если что-то не нравилось, толкнул и забыл. Мы не кучковались, не держали обиды друг на друга. Уверена, что именно это — кузбасский характер. К нему нужно возвращаться. И снежный человек, благородный и отзывчивый, должен стать образцом для подражания.

— Как вы думаете, как встречает Новый год кузбасский йети? Может быть, нам нужно последовать его примеру, чтобы 2018 год был удачным?