Известная омская балерина выходит замуж за хоккеиста
Балерина Омского музыкального театра Нина Маляренко получила предложение руки и сердца от хоккеиста Дениса Бачурина.
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Балерина Омского музыкального театра Нина Маляренко получила предложение руки и сердца от хоккеиста Дениса Бачурина.
В минувший четверг, 28 декабря, по окончании балета «Щелкунчик» молодой человек поднялся на сцену с большим букетом цветов, который вручил своей избраннице, после чего достал кольцо и опустился на одно колено. Девушка ответила согласием.
«Нашему счастью нет предела! Я люблю тебя, мой будущий муж», — написала Нина Маляренко на своей странице «ВКонтакте».
Жених балерины — 26-летний хоккеист Денис Бачурин. Он играет за казахстанский клуб «Иртыш».