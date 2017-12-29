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07:59 (мск), источник: СуперОмск

Известная омская балерина выходит замуж за хоккеиста

Балерина Омского музыкального театра Нина Маляренко получила предложение руки и сердца от хоккеиста Дениса Бачурина.

В минувший четверг, 28 декабря, по окончании балета «Щелкунчик» молодой человек поднялся на сцену с большим букетом цветов, который вручил своей избраннице, после чего достал кольцо и опустился на одно колено. Девушка ответила согласием.

«Нашему счастью нет предела! Я люблю тебя, мой будущий муж», — написала Нина Маляренко на своей странице «ВКонтакте».

Жених балерины — 26-летний хоккеист Денис Бачурин. Он играет за казахстанский клуб «Иртыш».

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