В Краснодаре снесли 80 гаражей и построили детские площадки
В Фестивальном микрорайоне появились новые объекты городской инфраструктуры.
В Фестивальном микрорайоне появились новые объекты городской инфраструктуры.
Краснодар. 29 дек. — Новая Кубань. В краевой столице преобразовали придомовую территорию, общую для 7 многоквартирных домов, расположенных на улицах им. Тургенева, им. Гагарина, им. Котовского и Фестивальной.
Вместо 80 гаражей здесь появились детские и спортивные площадки, а также новые парковочные места. Как сообщили в
Всего были выполнены следующие работы: асфальтирование проездов, подходов к подъездам, пешеходных зон. Обустроены спортивные площадки, детские игровые комплексы с современным оборудованием. В частности, установлены уличные тренажеры, теннисный стол, турники, песочный дворик, сделано
Работы велись в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в Краснодаре благоустраиваются 8 кварталов, охватывающих придомовые территории от 5 до 16 многоквартирных домов (всего — 81 двор).