В Краснодаре снесли 80 гаражей и построили детские площадки

Краснодар. 29 дек. — Новая Кубань. В краевой столице преобразовали придомовую территорию, общую для 7 многоквартирных домов, расположенных на улицах им. Тургенева, им. Гагарина, им. Котовского и Фестивальной.

Вместо 80 гаражей здесь появились детские и спортивные площадки, а также новые парковочные места. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жильцы домов помогали в ликвидации старых гаражей. Благоустройство велось в соответствии с общим дизайн-проектом, который был разработан и согласован с местным населением.

Всего были выполнены следующие работы: асфальтирование проездов, подходов к подъездам, пешеходных зон. Обустроены спортивные площадки, детские игровые комплексы с современным оборудованием. В частности, установлены уличные тренажеры, теннисный стол, турники, песочный дворик, сделано мини-футбольное поле, уличное освещение. Вся спортивная и игровая инфраструктура огорожена, на площадках установлены лавочки и урны. Также были проведены озеленительные работы — сформированы клумбы, проведена обрезка крон, высажено 165 новых деревьев, а также кустарники и цветы.