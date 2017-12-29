Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Алкоголь будит в людях худшее
Кончаловский, Бондарчук, Михалков подписали обращение к Медведеву
В Израиле построили самую высокую башню из Lego (видео)
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
Итоги-2017: США оставили Россию в дураках - эксперт
Ребенок удивил Путина репликой на елке у Кремля
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СМИ: 51-летняя Штурм без одежды обещает Сети «радость»
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Провокационный певец оказался сыном зажиточной семьи из Москвы
Тетя модели из РФ стала вождем в Африке
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
17:51 (мск), источник: Югополис

Прокуратура Краснодарского края опубликовала план проверок на 2018 год

Органами прокуратуры края сформирован ежегодный сводный план проведения органами государственного и муниципального контроля плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник: Югополис

Формирование плана проведения проверок осуществлялось с учетом риск-ориентированного подхода, а также продолжающего свое действие запрета на проведение проверок субъектов малого бизнеса в 2016—2018 годах.

По результатам рассмотрения поступивших из контролирующих органов предложений о проведении в 2018 году 13 430 контрольных мероприятий отклонено более 2 191 проверок, что составило 16,3%.

С планами проверок хозяйствующих субъектов на 2018 год можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет www.genproc.gov.ru.

Сведения о плановых проверочных мероприятиях, запланированных контролирующими органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории края, также размещены на официальном сайте прокуратуры края www.prokuratura-krasnodar.ru.

Кроме того, ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются контролирующими органами на своих официальных сайтах.

Обо всех случаях нарушения своих прав предприниматели могут сообщать в территориальную прокуратуру или прокуратуру края по почте, телеграфу, телефону доверия (200−90−60), информационным системам общего пользования, в том числе в «Интернет-приемную», расположенную на сайте прокуратуры края по адресу: www.prokuratura-krasnodar.ru, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре автобусы 44 и 121А изменят маршруты движения
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
В результате ДТП на Алтае погибли пять человек
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Итоги 2017: Самые любопытные сделки на рынке недвижимости
Названы 15 крупнейших ипотечных кредиторов России
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь