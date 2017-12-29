Прокуратура Краснодарского края опубликовала план проверок на 2018 год

Источник: Югополис

Формирование плана проведения проверок осуществлялось с учетом риск-ориентированного подхода, а также продолжающего свое действие запрета на проведение проверок субъектов малого бизнеса в 2016—2018 годах.

По результатам рассмотрения поступивших из контролирующих органов предложений о проведении в 2018 году 13 430 контрольных мероприятий отклонено более 2 191 проверок, что составило 16,3%.

С планами проверок хозяйствующих субъектов на 2018 год можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет www.genproc.gov.ru.

Сведения о плановых проверочных мероприятиях, запланированных контролирующими органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории края, также размещены на официальном сайте прокуратуры края www.prokuratura-krasnodar.ru.

Кроме того, ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются контролирующими органами на своих официальных сайтах.