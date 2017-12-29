На Деревянном мосту открыли смотровое окно для обзора старинных механизмов

В декабре на Деревянном мосту установили фонари и опоры для трамвайных линий в виде арок. Тогда объект культурного наследия окончательно приобрёл вид «под старину».

Все декоративные элементы воссоздали по архивным фотографиям. Внешний облик объекта согласовали со специалистами региональной службы по охране памятников.

Подрядчик завершил монтаж опор для контактной сети и организовал освещение, однако работы на путепроводе будут продолжаться и в начале 2018 года. После этого по Деревянному мосту смогут пустить трамваи. Движение автомобилей открыли ещё в ноябре.