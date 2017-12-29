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17:35 (мск), источник: Калининград.Ru

На Деревянном мосту открыли смотровое окно для обзора старинных механизмов

На Деревянном мосту в Калининграде открыли смотровое окно для обзора старинных разводных механизмов. Арт-объект появился на пешеходной дорожке со стороны памятного знака морякам-балтийцам. Конструкцию подсветили изнутри.

Источник: Калининград.Ru

В декабре на Деревянном мосту установили фонари и опоры для трамвайных линий в виде арок. Тогда объект культурного наследия окончательно приобрёл вид «под старину».

Все декоративные элементы воссоздали по архивным фотографиям. Внешний облик объекта согласовали со специалистами региональной службы по охране памятников.

Подрядчик завершил монтаж опор для контактной сети и организовал освещение, однако работы на путепроводе будут продолжаться и в начале 2018 года. После этого по Деревянному мосту смогут пустить трамваи. Движение автомобилей открыли ещё в ноябре.

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