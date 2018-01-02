Ученые обнаружили в организме «внутренние весы»

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого имплантировали подопытным мышам тяжелые капсулы. Через две недели животные с искусственным «лишним весом» сократили потребление пищи и потеряли значительную часть жировой массы.

Ученые пришли к выводу, что в организме присутствует механизм, который «регистрирует» лишний вес, а затем посылает мозгу сигнал о необходимости сократить потребления пищи. Специалисты предполагают, что этот процесс контролируется остеоцитами — особым типом клеток, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных, в том числе и человека.