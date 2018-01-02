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20:22 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили в организме «внутренние весы»

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Ученые Гетеборгского университета обнаружили внутреннюю систему организма, регулирующую вес тела. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого имплантировали подопытным мышам тяжелые капсулы. Через две недели животные с искусственным «лишним весом» сократили потребление пищи и потеряли значительную часть жировой массы.

Отмечается, что животные потеряли именно столько грамм, сколько весила искусственная нагрузка.

Ученые пришли к выводу, что в организме присутствует механизм, который «регистрирует» лишний вес, а затем посылает мозгу сигнал о необходимости сократить потребления пищи. Специалисты предполагают, что этот процесс контролируется остеоцитами — особым типом клеток, которые находятся внутри костной ткани позвоночных животных, в том числе и человека.

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