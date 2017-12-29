Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пленных не брать»: Запад ответил на слова Путина о террористах
Обратившейся к президенту РФ Дарье Стариковой полностью удалили опухоль
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Меркель и Макрон обратились к России с призывом
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Гузеева "уничтожила" репутацию Волочковой в прямом эфире - СМИ
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: 51-летняя Штурм без одежды обещает Сети «радость»
Генштаб РФ: База США заблокирована военными Сирии
Фото дня: Овечкин в забавных штанах и Пике с клюшкой
Глюк’oZa пришла на шоу к Урганту в роскошном платье и с собакой
Очевидец взрыва под Екатеринбургом: люди кричат, из окон дым
Вернувшийся из плена боец ДНР поведал о заключении
Похищенного специалиста из России выбросили на трассе на Украине
Популярнейшим новогодним блюдом РФ стало не оливье
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
17:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор: как ростовчанам избежать пищевых отравлений в новогодние праздники

Впереди Новогодние праздники, а значит время, когда в числе прочего можно получить еще и пищевое отравление. Именно поэтому специалисты Роспотребнадзора по Ростовской области напомнили жителям Дона, как нужно правильно выбирать, хранить и употреблять в пищу продукты питания.

Правила, в принципе, простые. Но все же стоит их освежить в памяти, чтобы в разгар новогоднего веселья не оказаться на больничной койке.

— Пищевые продукты являются благоприятной средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта, — напомнили эпидемиологи.

А еще специалисты-эпидемиологи советуют вовсе отказаться от алкоголя. А, если это невозможно, то хотя бы не употреблять его на голодный желудок, не смешивать с другими напитками, а также выбирать спиртное, в котором количество сахара минимально.

Что нужно делать

— Соблюдать правила гигиены при приготовлении блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Ни в коем случае не заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей, если чувствуете себя не здоровым (особенно при расстройстве стула, тошноте, боли в животе).

— Тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты.

— Салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу.

— Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить.

— Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике, не забывая о том, что это скоропортящиеся продукты.

— Не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов.

— В холодильнике соблюдать принцип товарного соседства — не ставить мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней полке открытый салат или торт.

ПРО АЛКОГОЛЬ

— Не пейте алкоголь на голодный желудок.

— Обязательно закусывайте, однако чересчур налегать на еду не стоит, ведь это дополнительная нагрузка для всего желудочно-кишечного тракта.

— Избегайте пить сладкие ликеры, десертные вина и другие напитки с высоким содержанием сахара, сладкие коктейли, нектары.

— Не смешивайте алкоголь разного происхождения.

— Больше двигайтесь, выходите на прогулку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путешествуем на машине в страны бывшего СССР: главные лайфхаки
В Сочи учительницу уволили после записи ролика о плохом состоянии класса
Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан и ИП
В Минкомсвязи объяснили, почему биткоин нельзя считать валютой
Инфляция за 2017 год достигла минимума за всю историю России
Экс-главу Росграницы приговорили к девяти годам колонии
В результате ДТП на Алтае погибли пять человек
Суд отправил 96-летнего бухгалтера Аушвица в тюрьму
NASA показало фотографии заснеженного Марса
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Российский футбол: все, что нужно для счастья Пять событий и явлений в нашем футболе, которые могут сделать нас счастливыми в 2018 году
Авто
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки В базе Росстандарта появился обновленный сертификационный документ на кроссовер Mazda CX-9
Hi-Tech
15 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала 12-летняя школьница раскритиковала ведущих программы
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Аксессуары, с которыми любое платье станет королевским (фото) Если выбранный наряд не сверкает, как елочная гирлянда, то стоит добавить к нему хотя бы один заметный аксессуар. Ведь когда еще сиять, как не в новогоднюю ночь?
Дети
Успеть до полуночи: новогоднее меню для занятых мам Даже если 31 декабря вы работаете допоздна, наш подбробный план действий поможет вам встретить Новый год во всеоружии
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь