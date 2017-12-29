Роспотребнадзор: как ростовчанам избежать пищевых отравлений в новогодние праздники

Правила, в принципе, простые. Но все же стоит их освежить в памяти, чтобы в разгар новогоднего веселья не оказаться на больничной койке.

— Пищевые продукты являются благоприятной средой не только для сохранения, но и для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта, — напомнили эпидемиологи.

А еще специалисты-эпидемиологи советуют вовсе отказаться от алкоголя. А, если это невозможно, то хотя бы не употреблять его на голодный желудок, не смешивать с другими напитками, а также выбирать спиртное, в котором количество сахара минимально.

Что нужно делать

— Соблюдать правила гигиены при приготовлении блюд, сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся. Ни в коем случае не заниматься приготовлением пищи для семьи и гостей, если чувствуете себя не здоровым (особенно при расстройстве стула, тошноте, боли в животе).

— Тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты.

— Салаты, изделия из рубленного мяса, студень готовить в домашних условиях в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Не стоит резать салат впрок, не заправляйте всю порцию салата сразу.

— Не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить.

— Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике, не забывая о том, что это скоропортящиеся продукты.

— Не хранить скоропортящиеся продукты и готовые салаты при комнатной температуре более 2 часов.

— В холодильнике соблюдать принцип товарного соседства — не ставить мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней полке открытый салат или торт.

ПРО АЛКОГОЛЬ

— Не пейте алкоголь на голодный желудок.

— Обязательно закусывайте, однако чересчур налегать на еду не стоит, ведь это дополнительная нагрузка для всего желудочно-кишечного тракта.

— Избегайте пить сладкие ликеры, десертные вина и другие напитки с высоким содержанием сахара, сладкие коктейли, нектары.

— Не смешивайте алкоголь разного происхождения.