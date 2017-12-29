Станция ташкентского метро названа в честь Мирзо Турсунзаде
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Одна из строящихся станций метро в Ташкенте названа в честь таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде, сообщает Sputnik Таджикистан.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Одна из строящихся станций метро в Ташкенте названа в честь таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде, сообщает Sputnik Таджикистан.
Станция находится в направлении Сергелийского района. Данная ветка пока строится, как ожидается, ее сдадут в эксплуатацию в 2019 году.
Говоря о ближайших перспективах развития метрополитена, заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари», начальник УП «Тошкент метрополитени» отметил, что будет завершено строительство второго этапа Юнусабадской линии метрополитена — двух станций «Юнусабад» и «Туркистон, уже начато возведение новой линии эстакадным методом.
Планируется сдача первой очереди протяженностью 7,1 километра в жилом массиве Сергели с шестью остановками от станции метро «Олмазор» до этого жилого массива.
Также идет проектирование новой Кольцевой линии метрополитена с 35 станциями. Ее строительство будет выполнено в пять этапов. Общая протяженность ветки составит 52,1 километра.
На сегодняшний день метрополитен состоит из трех линий, включающих 29 станций. Их общая протяженность превышает 39 километров.