Станция ташкентского метро названа в честь Мирзо Турсунзаде

Источник: Podrobno.uz

Станция находится в направлении Сергелийского района. Данная ветка пока строится, как ожидается, ее сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Говоря о ближайших перспективах развития метрополитена, заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари», начальник УП «Тошкент метрополитени» отметил, что будет завершено строительство второго этапа Юнусабадской линии метрополитена — двух станций «Юнусабад» и «Туркистон, уже начато возведение новой линии эстакадным методом.

Планируется сдача первой очереди протяженностью 7,1 километра в жилом массиве Сергели с шестью остановками от станции метро «Олмазор» до этого жилого массива.

Также идет проектирование новой Кольцевой линии метрополитена с 35 станциями. Ее строительство будет выполнено в пять этапов. Общая протяженность ветки составит 52,1 километра.