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17:56 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей

В 2018 году в Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документации, новые дома культуры появятся в 24 районах республики. Объекты необходимо сдать к концу августа будущего года.

 — Возведение одного объекта на 50 мест обойдется в 6,6 млн рублей, на 100 мест — в 12 млн, на 200 мест — в 14 млн, на 300 мест — в 16,8 млн рублей, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на развитие современной городской культурной среды в Казани в 2018—2022 годах планируют потратить 5,4 млрд рублей. Так, в течение этого времени планируется создать современный образ библиотек, расширить целевую аудиторию музеев, сформировать конкурентную систему культурно-досугового обслуживания горожан, а также развить инфраструктуру для проведения фестивалей и других мероприятий.

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