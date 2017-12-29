В Татарстане планируют построить 27 сельских домов культуры за 260 млн рублей

Согласно документации, новые дома культуры появятся в 24 районах республики. Объекты необходимо сдать к концу августа будущего года.

— Возведение одного объекта на 50 мест обойдется в 6,6 млн рублей, на 100 мест — в 12 млн, на 200 мест — в 14 млн, на 300 мест — в 16,8 млн рублей, — говорится в сообщении.