Воронежский аэропорт восстановил работу, приостановленную из-за тумана
Улучшение погоды позволило международному аэропорту «Воронеж» возобновить прием и отправку самолетов, приостановленную
Улучшение погоды позволило международному аэропорту «Воронеж» возобновить прием и отправку самолетов, приостановленную
Ранее сообщалось, что в пятницу утром
«Аэропорт сейчас работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
На данный момент видимость в аэропорту составляет 5 километров, высотка облаков — 180 метров.