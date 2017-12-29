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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Воронежский аэропорт восстановил работу, приостановленную из-за тумана

Улучшение погоды позволило международному аэропорту «Воронеж» возобновить прием и отправку самолетов, приостановленную из-за сильного тумана, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за тумана воронежский аэропорт не мог принимать и отправлять самолеты. Видимость в аэропорту составляла 150 метров, по огням на взлетной полосе — 350 метров, высота облаков — 30 метров. Для нормальной работы аэропорта видимость должна быть не менее 1400 метров, высота облаков — не менее 110 метров. Улучшение погодных условий ожидалось после 12.00 мск.

«Аэропорт сейчас работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

На данный момент видимость в аэропорту составляет 5 километров, высотка облаков — 180 метров.

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