Воронежский аэропорт восстановил работу, приостановленную из-за тумана

Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за тумана воронежский аэропорт не мог принимать и отправлять самолеты. Видимость в аэропорту составляла 150 метров, по огням на взлетной полосе — 350 метров, высота облаков — 30 метров. Для нормальной работы аэропорта видимость должна быть не менее 1400 метров, высота облаков — не менее 110 метров. Улучшение погодных условий ожидалось после 12.00 мск.