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19:14 (мск), источник: Zakon.kz

В МВД опровергли информацию об ажиотаже в ЦОНах из-за удорожания паспортов

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2018 году составит 19 тысяч 240 тенге.

Источник: Zakon.kz

Директор департамента государственного языка и информации министерства внутренних дел Алмас Садубаев прокомментировал информацию об очередях, якобы вызванных предстоящим повышением пошлины на заграничные паспорта, сообщает Zakon.kz.

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Он напомнил, что согласно нововведению с 1 января 2018 года будет увеличена государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Республики Казахстан с 4 МРП (в 2017 году 9 076 тенге) до 8 МРП (в 2018 году 19 тысяч 240 тенге).

«В этой связи, количество обращений граждан в ЦОНы за получением паспорта увеличилось, так как согласно действующему законодательству замена документов при их видоизменении может осуществляться по желанию граждан», — проинформировал Садубаев.

По его словам, поток граждан наблюдается, в основном в крупных городах: Астане, Алматы, Шымкенте.

При этом подразделениями миграционной службы приняты меры к увеличению количества рабочих мест в ЦОНах городов, областей. Прием населения ведется в рабочем режиме, при этом ажиотажа и столпотворения населения не наблюдается, заключил Садубаев.

Ранее в социальных сетях жители Астаны и Алматы пожаловались на большие очереди в центрах обслуживания населения. Ажиотаж по данным казахстанцев, возник после появления информации о подорожании паспортов в два раза в 2018 году.

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