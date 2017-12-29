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29 декабря, источник: Sputnik

Нападение на водителя автобуса в Ташкенте оказалось инсценировкой

Накануне на остановке в автобус забежали двое и нанесли ножевое ранение водителю, а также украли 800 тысяч сумов. Преступление оказалось инсценировкой, которую устроил сам пострадавший, чтобы не платить по накопившимся долгам.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Ташкенте в четверг произошло во всех отношениях нерядовое преступление, сообщает корреспондент Sputnik.

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Общественность была потрясена разбойным нападением на водителя автобуса № 63 Бобира Зоирова. По его словам, 28 декабря примерно 21:30 к нему в автобус на остановке «Ботанический сад» заскочили двое неизвестных, которые нанесли ему ножевое ранение в правую ногу и украли 800 тысяч сумов выручки от оплаты проезда.

Многие пользователи социальных сетей после этого призывали разобраться с преступниками, которые нападают на водителей и так редко ходящих в позднее время автобусов. Однако вскоре ситуация изменилась по мановению волшебной палочки.

Как сообщили в столичном ГУВД, разбойное нападение оказалось простым разводом со стороны водителя, который сам инициировал это преступление.

«Зоиров из корыстных побуждений, задолжав большую сумму денег, решил присвоить денежные средства, поступившие в кассу автобуса, чтобы рассчитаться с долгами. С этой целью вместе со своим знакомым Ботиром Джаббаровым он инсценировал разбойное нападение и для пущей убедительности нанес себе ножевое ранение», — отметили в ГУВД.

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