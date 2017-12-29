В новогодние праздники в Казани 38 аптек будут выдавать льготные лекарства

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, в Авиастроительном районе льготные лекарства можно будет получить по следующим адресам:

— Аптека № 17 (ул. Белинского, 5) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 23 (ул. Дементьева, 33а) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 170 (ул. Челюскина, 66) — 2−6 и 8 января с 9.00 до 16.00.

В Вахитовском районе будут работать:

— Аптека № 13 (ул. Чехова, 4) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 14 (ул. Толстого, 5/28) — 3—5 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 299 (ул. Татарстан, 3/2) — 1—8 января круглосуточно.

В Приволжском районе медикаменты будут выдавать по следующим адресам:

— Аптечный пункт аптеки № 5 (Международный аэропорт «Казань») — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 8 (Оренбургский тракт, 140, ДРКБ) — 4 и 6 января с 9.00 до 16.00;

— Аптечный пункт аптеки № 8 (Оренбургский тракт, 140, ДРКБ) — 1 января с 9.00 до 16.00, 3, 5 и 8 января с 8.00 до 15.00, 7 января с 8.00 до 16.00;

— Аптека № 18 (ул. Кулагина, 4) — 1 января с 10.00 до 16.00, 2 и 7 января с 9.00 до 17.00, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 16.00;

— Аптечный пункт аптеки № 19 (Оренбургский тракт, 138, РКБ) — 1 января с 12.00 до 18.00, 2—8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптечный пункт аптеки № 200 (ул. Рыбацкая, 2) — 3 и 5 января с 9.00 до 15.00;

— Аптека № 219 (ул. Н. Назарбаева, 43) — 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптечный пункт аптеки № 295 (ул. Карбышева, 12) — 3 и 5 января с 9.00 до 16.00, 8 января с 9.00 до 17.00;

— Аптека № 336 (ул. Фучика, 72) — 1 января с 10.00 до 18.00, 2—8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптека № 361 (ул. Сыртлановой, 7) — 2 и 8 января с 8.00 до 16.00, 3—6 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 368 (пр. Победы, 56) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 370 (пр. Победы, 17) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 371 (ул. Ю. Фучика, 34) — 1—8 января круглосуточно.

В Кировском районе будут работать:

— Аптека № 1 (ул. А. Цеткин, 13) — 1—8 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека№ 118 (ул. Л. Красикова, 5/34) — 2−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 160 (ул.25 Октября, 20/8) — 2−6 и 8 января с 8.00 до 20.00.

В Московском районе медикаменты можно получить по адресам:

— Аптека № 15 (ул. Восстания, 58) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 16 (ул. Восстания, 38/61) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптека № 57 (ул. Исаева, 5) — 3 и 6 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 293 (ул. Кулахметова, 22) — 2−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 302 (ул. Чистопольская, 4) — 1—8 января с 9.00 до 16.00.

В Ново-Савиновском районе останутся открытыми:

— Аптечный пункт № 306 (пр. Ямашева, 49) — 1—8 января с 9 до 18.00;

— Аптека № 311 (пр. Х. Ямашева, 82) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптечный пункт аптеки № 311 (ул. Чуйкова, 54) 4 января с 9.00 до 14.00.

В Советском районе льготные лекарства выдаются:

— Аптека № 2 (ул. Ю. Фучика, 133) — 1—8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптека № 3 (пр. Победы, 120) — 1—8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптека № 4 (ул. Карбышева, 48) — 1—8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптека№ 20 (ул. Халезова, 12) — 1—8 января круглосуточно;

— Аптечный пункт № 179 (ул. Дорожная, 35) — 1—8 января с 9.00 до 18.00;

— Аптека № 190 (ул. Кирпичникова, 17) — 1, 2 и 7 января с 9.00 до 17.00, 3−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 292 (ул. Солидарности, 10) — 1, 2 и 7 января с 9.00 до 17.00, 3−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;

— Аптека № 350 (ул. Гвардейская, 31/42, помещение 1010) — 1—8 января с 9.00 до 18.00.