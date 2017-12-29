В новогодние праздники в Казани 38 аптек будут выдавать льготные лекарства
(Город Казань KZN.RU, 29 декабря). В новогодние праздники получить льготные лекарства можно будет в 38-и аптеках Казани, сообщает Министерство здравоохранения РТ.
(Город Казань KZN.RU, 29 декабря). В новогодние праздники получить льготные лекарства можно будет в 38-и аптеках Казани, сообщает Министерство здравоохранения РТ.
Так, в Авиастроительном районе льготные лекарства можно будет получить по следующим адресам:
— Аптека № 17 (ул. Белинского, 5) —
— Аптека № 23 (ул. Дементьева, 33а) —
— Аптека № 170 (ул. Челюскина, 66) — 2−6 и 8 января с 9.00 до 16.00.
В Вахитовском районе будут работать:
— Аптека № 13 (ул. Чехова, 4) —
— Аптека № 14 (ул. Толстого, 5/28) —
— Аптека № 299 (ул. Татарстан, 3/2) —
В Приволжском районе медикаменты будут выдавать по следующим адресам:
— Аптечный пункт аптеки № 5 (Международный аэропорт «Казань») —
— Аптека № 8 (Оренбургский тракт, 140, ДРКБ) — 4 и 6 января с 9.00 до 16.00;
— Аптечный пункт аптеки № 8 (Оренбургский тракт, 140, ДРКБ) — 1 января с 9.00 до 16.00, 3, 5 и 8 января с 8.00 до 15.00, 7 января с 8.00 до 16.00;
— Аптека № 18 (ул. Кулагина, 4) — 1 января с 10.00 до 16.00, 2 и 7 января с 9.00 до 17.00, 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 16.00;
— Аптечный пункт аптеки № 19 (Оренбургский тракт, 138, РКБ) — 1 января с 12.00 до 18.00,
— Аптечный пункт аптеки № 200 (ул. Рыбацкая, 2) — 3 и 5 января с 9.00 до 15.00;
— Аптека № 219 (ул. Н. Назарбаева, 43) — 3, 4, 5, 6 и 8 января с 9.00 до 18.00;
— Аптечный пункт аптеки № 295 (ул. Карбышева, 12) — 3 и 5 января с 9.00 до 16.00, 8 января с 9.00 до 17.00;
— Аптека № 336 (ул. Фучика, 72) — 1 января с 10.00 до 18.00,
— Аптека № 361 (ул. Сыртлановой, 7) — 2 и 8 января с 8.00 до 16.00,
— Аптека № 368 (пр. Победы, 56) —
— Аптека № 370 (пр. Победы, 17) —
— Аптека № 371 (ул. Ю. Фучика, 34) —
В Кировском районе будут работать:
— Аптека № 1 (ул. А. Цеткин, 13) —
— Аптека№ 118 (ул. Л. Красикова, 5/34) — 2−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;
— Аптека № 160 (ул.25 Октября, 20/8) — 2−6 и 8 января с 8.00 до 20.00.
В Московском районе медикаменты можно получить по адресам:
— Аптека № 15 (ул. Восстания, 58) —
— Аптека № 16 (ул. Восстания, 38/61) —
— Аптека № 57 (ул. Исаева, 5) — 3 и 6 января с 9.00 до 16.00;
— Аптека № 293 (ул. Кулахметова, 22) — 2−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;
— Аптека № 302 (ул. Чистопольская, 4) —
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— Аптечный пункт № 306 (пр. Ямашева, 49) —
— Аптека № 311 (пр. Х. Ямашева, 82) —
— Аптечный пункт аптеки № 311 (ул. Чуйкова, 54) 4 января с 9.00 до 14.00.
В Советском районе льготные лекарства выдаются:
— Аптека № 2 (ул. Ю. Фучика, 133) —
— Аптека № 3 (пр. Победы, 120) —
— Аптека № 4 (ул. Карбышева, 48) —
— Аптека№ 20 (ул. Халезова, 12) —
— Аптечный пункт № 179 (ул. Дорожная, 35) —
— Аптека № 190 (ул. Кирпичникова, 17) — 1, 2 и 7 января с 9.00 до 17.00, 3−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;
— Аптека № 292 (ул. Солидарности, 10) — 1, 2 и 7 января с 9.00 до 17.00, 3−6 и 8 января с 9.00 до 16.00;
— Аптека № 350 (ул. Гвардейская, 31/42, помещение 1010) —
Напомним, с работой медицинских учреждений, общественного транспорта и программой праздничных мероприятий можно ознакомиться в специальном разделе на портале KZN.RU.