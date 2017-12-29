Опубликован список разрешенных мест для запуска фейерверков в Петербурге

В Петербурге стал известен перечень площадок, разрешенных для запуска фейерверков. Список мест, куда можно отправиться с пиротехникой, опубликован МЧС по региону.

В основном в список из 28 адресов вошли площадки в пригородах и поселках под Петербургом. В самой Северной столице можно запускать фейерверки в парках Авиаторов, Интернационалистов, Муринском, «Екатерингоф», «Строителей», Малиновка и Пулковском, а также на аллее «Славы Пожарных» в Рыбацком, на площадках на проспекте Маршака, на улицах Литке и Политрука Пасечника.

Полный перечень разрешенных для фейерверков мест доступен здесь.