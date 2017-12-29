Опубликован список разрешенных мест для запуска фейерверков в Петербурге
Салюты можно устраивать на 28 площадках.
Салюты можно устраивать на 28 площадках.
В Петербурге стал известен перечень площадок, разрешенных для запуска фейерверков. Список мест, куда можно отправиться с пиротехникой, опубликован МЧС по региону.
В основном в список из 28 адресов вошли площадки в пригородах и поселках под Петербургом. В самой Северной столице можно запускать фейерверки в парках Авиаторов, Интернационалистов, Муринском, «Екатерингоф», «Строителей», Малиновка и Пулковском, а также на аллее «Славы Пожарных» в Рыбацком, на площадках на проспекте Маршака, на улицах Литке и Политрука Пасечника.
Полный перечень разрешенных для фейерверков мест доступен здесь.
Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности при взаимодействии с пиротехникой. Салюты запрещено устраивать на расстоянии ближе 30 метров от жилых домов, под навесами и кронами деревьев, а также рядом с легковоспламеняющимися предметами. Пиротехнику нельзя направлять на людей. После зажжения фейерверка необходимо отойти от него как минимум на 15 метров.