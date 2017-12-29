Под Воронежем прокуратура выявила нарушения в работе пяти АЗС

Источник: РИА "Воронеж"

Владельцев пяти автозаправочных станции в Рамонском районе оштрафовали на 200 тыс. рублей. Около 100 нарушений выявили в ходе прокурорской проверки. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила старший помощник прокурора Валентина Бувака в пятницу, 29 декабря.

В ходе проверки установили, что на АЗС не соблюдались правила эксплуатации станций, не велись технические паспорта, акты результатов измерения резервуаров, графики их техобслуживания и ремонта. Также не проводились профилактические осмотры оборудования.