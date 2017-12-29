Автовладельцев просят пересмотреть маршруты в центре Нижнего Новгорода

Источник: РИА "Новости"

Движение личного транспорта, а также автобусов 19, 40, 45, 52, 58, 74, 90 и маршруток Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-90 могут временно организовать по улице Пискунова с 31 декабря до 9 января 2018 года. Об этом сообщает департамент транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода.

К таким мерам прибегнут в случае возникновения заторов в районе площади Минина и Пожарского.

Отмечается, что решение будут принимать сотрудники ГИБДД, исходя из дорожной ситуации.

Сообщается, что в выходные дни прогнозируется увеличение потока транспортных средств и пешеходов в центре города, в частности, в районе площади Минина и Пожарского.