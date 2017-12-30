Тяжелоатлеты Узбекистана получат денежное вознаграждение
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим распоряжением премировал единовременными денежными вознаграждениями четырех членов сборной Узбекистана по тяжелой атлетике.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим распоряжением премировал единовременными денежными вознаграждениями четырех членов сборной Узбекистана по тяжелой атлетике.
Согласно документу, спортсмены награждаются «за успешное выступление на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике, прошедшего с 28 ноября по 6 декабря 2017 года в городе Анахайм (США)».
Достон Ёкубов, который стал чемпионом мира в весовой категории 69 кг, получит денежное вознаграждение в размере $12 тыс.
Серебряные призеры чемпионата мира Фарходбек Собиров (весовая категория 94 кг) и Иван Ефремов (105 кг) получат по $6 тыс.
Бронзовый медалист чемпионата мира в весовой категории 62 кг Адхамжон Эргашев награжден денежным вознаграждением в размере $3 тыс.