Тяжелоатлеты Узбекистана получат денежное вознаграждение

Источник: Uzdaily.uz

Согласно документу, спортсмены награждаются «за успешное выступление на Чемпионате мира по тяжёлой атлетике, прошедшего с 28 ноября по 6 декабря 2017 года в городе Анахайм (США)».

Достон Ёкубов, который стал чемпионом мира в весовой категории 69 кг, получит денежное вознаграждение в размере $12 тыс.

Серебряные призеры чемпионата мира Фарходбек Собиров (весовая категория 94 кг) и Иван Ефремов (105 кг) получат по $6 тыс.