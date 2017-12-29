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19:28 (мск), источник: Kazinform

Полицейские разыскивают танцующего в Жанаозене Деда Мороза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За танцы на проезжей части героя видеоролика, снятого в Жанаозене, могут привлечь к ответственности, передает lada.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области.

Видео изучают в местной полицейской службе Жанаозена.

— Личность героя видеоролика устанавливается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

Ролик, на котором запечатлен танцующий под музыку разных стилей человек в костюме Деда Мороза, размещен в разделе «Народные новости».

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