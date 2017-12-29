Полицейские разыскивают танцующего в Жанаозене Деда Мороза
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За танцы на проезжей части героя видеоролика, снятого в Жанаозене, могут привлечь к ответственности, передает lada.kz со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За танцы на проезжей части героя видеоролика, снятого в Жанаозене, могут привлечь к ответственности, передает lada.kz со ссылкой на
Видео изучают в местной полицейской службе Жанаозена.
— Личность героя видеоролика устанавливается. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.
Ролик, на котором запечатлен танцующий под музыку разных стилей человек в костюме Деда Мороза, размещен в разделе «Народные новости».