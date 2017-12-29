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29 декабря, источник: Kazinform

Какие животные появились в зоопарке Алматы под конец года

АЛМАТЫ. КАЗИФОРМ — Под конец года в алматинский зоопарк заселились новые животные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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О декабрьских пополнениях рассказывают в соцсетях сотрудники зоопарка.

10 декабря в алматинский зоопарк из Новосибирска прибыла самка тапира Дуняша. Как рассказывал ранее директор Ержан Еркинбаев, переговоры о приобретении подружки для тапира Мартина шли долгое время, однако зарубежные зоопарки не соглашались передавать самочку до тех пор, пока в алматинском зоопарке не будут созданы современные условия. В середине года тапир Мартин получил новый вольер, и теперь он встречает подружку в новом доме.

Еще одними новоселами алматинского зоопарка стали обезьянки-игрунки. Несмотря на то, что эти питомцы относятся к приматам, жить они будут в экзотариуме. Сообщается, что маслихат города утвердил бюджет на ремонт экзотариума и всех других зимних домов зоопарка, аким Бауыржан Байбек поддержал это решение.

В День Независимости в алматинском зоопарке поселилась пара тайр, прибывшая от коллег из России. По словам сотрудников зоопарка, тайры — очень игривые и веселые экзотические животные, которые живут в лесах Южной Америки.

За неделю до Нового года коллекция экзотических птиц пополнилась птицами — ибисами и ара.

Алматинцев тронула история о львенке Алишке, которого сотрудники зоопарка спасли от нерадивых хозяев. Сейчас львенок чувствует себя хорошо и гуляет по зоопарку.

А перед самым Новым годом стало известно, что у Алишки появился друг.

«Реабилитация львенка пройдёт быстрее, если у него появится друг-ровесник. Спасибо нашим коллегам за такой подарочек. Животные должны жить счастливо. Львенок Арс прибыл сегодня в наш зоопарк от коллег из Бишкека. Очень красивый и игривый «котик», — сообщил директор Ержан Еркинбаев.

На следующий год в алматинском зоопарке запланирована реконструкция вольеров и экспозиций.

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