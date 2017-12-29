Какие животные появились в зоопарке Алматы под конец года
АЛМАТЫ. КАЗИФОРМ — Под конец года в алматинский зоопарк заселились новые животные, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИФОРМ — Под конец года в алматинский зоопарк заселились новые животные, передает корреспондент МИА «Казинформ».
О декабрьских пополнениях рассказывают в соцсетях сотрудники зоопарка.
10 декабря в алматинский зоопарк из Новосибирска прибыла самка тапира Дуняша. Как рассказывал ранее директор Ержан Еркинбаев, переговоры о приобретении подружки для тапира Мартина шли долгое время, однако зарубежные зоопарки не соглашались передавать самочку до тех пор, пока в алматинском зоопарке не будут созданы современные условия. В середине года тапир Мартин получил новый вольер, и теперь он встречает подружку в новом доме.
Еще одними новоселами алматинского зоопарка стали
В День Независимости в алматинском зоопарке поселилась пара тайр, прибывшая от коллег из России. По словам сотрудников зоопарка, тайры — очень игривые и веселые экзотические животные, которые живут в лесах Южной Америки.
За неделю до Нового года коллекция экзотических птиц пополнилась птицами — ибисами и ара.
Алматинцев тронула история о львенке Алишке, которого сотрудники зоопарка спасли от нерадивых хозяев. Сейчас львенок чувствует себя хорошо и гуляет по зоопарку.
А перед самым Новым годом стало известно, что у Алишки появился друг.
«Реабилитация львенка пройдёт быстрее, если у него появится
На следующий год в алматинском зоопарке запланирована реконструкция вольеров и экспозиций.