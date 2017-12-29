Пятиметровая горка и гигантский торт: в Екатеринбурге открыли ледовый городок

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В этом году ледовый городок посвящен двум праздникам — Новому году и дню рождения любимого города — Екатеринбургу исполняется 295 лет. К тому же у нас на носу четыре игры чемпионата мира по футболу — 2018. Поэтому вся начинка городка соответствующая — про футбол и про юбилей, ну и немного про нашу заявку на Экспо-2025.

Открывали городок знаменитый дрессировщик кошек Юрий Куклачев, «Мисс Екатеринбург-2017 Анастасия Каунова в костюме Снегурочки и целый военный оркестр в форме Дед Морозов.

«Гвоздь» нынешнего городка — гигантский снежный торт, который украшают 295 свечей. Внутри него мастера разместили миниатюрные ледовые изображения достопримечательностей столицы Урала.

А вот хозяйка праздника, как всегда — 50-ти метровая елка. Именно она приковывает к себе взгляды и становится прекрасным фоном для новогодней фотографии.

В городке построено 7 горок, самая большая из них в высоту 5 метров. Кроме того, в городке работает новогодняя ярмарка, где можно купить сладости или ледянку, чтоб не порвать штаны.

Цифра дня.

22,9 миллиона рублей.

Именно столько потратили городские власти на ледовый городок в этом году. Кстати, в прошлый раз сказочное царство обошлось городской казне в 19,8 миллиона рублей.

Работать Ледовый городок будет до 19 января.