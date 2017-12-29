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17:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Роспотребнадзор откроет в РТ горячую линию по качеству продуктов питания

(Город Казань KZN.RU, 29 декабря). В январе в Управлении Роспотребнадзора по РТ будет открыта горячая линия по качеству продуктов питания и срокам годности.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 1 по 8 января включительно, а также 13 и 14 января звонки от жителей республики принимаются с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45) по телефону: (843) 238−98−54. С 9 по 12 января и 15 января горячая линия будет работать в те же часы по телефону (843) 273−94−85.

Кроме этого, в рабочие дни в течение всего года на базе Центра гигиены и эпидемиологии в РТ функционирует консультационный центр для потребителей по адресу: ул. Сеченова, 13А, (каб. 211, 212). Контактные телефоны: (843) 221−90−16, ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00. Электронная почта: fbuz.consult@tatar.ru.

Напоминаем также о работе государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей zpp.rospotrebnadzor.ru, который доступен для любого интернет-пользователя. Здесь можно найти подробную информацию по актуальным вопросам соблюдения потребительских прав, а также образцы претензионных и исковых заявлений, памятки потребителям и многое другое, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

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