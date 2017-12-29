Роспотребнадзор откроет в РТ горячую линию по качеству продуктов питания

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 1 по 8 января включительно, а также 13 и 14 января звонки от жителей республики принимаются с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 до 12.45) по телефону: (843) 238−98−54. С 9 по 12 января и 15 января горячая линия будет работать в те же часы по телефону (843) 273−94−85.

Кроме этого, в рабочие дни в течение всего года на базе Центра гигиены и эпидемиологии в РТ функционирует консультационный центр для потребителей по адресу: ул. Сеченова, 13А, (каб. 211, 212). Контактные телефоны: (843) 221−90−16, ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 12.00 до 13.00. Электронная почта: fbuz.consult@tatar.ru.