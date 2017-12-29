Полиция начала проверять наличие зимней резины у машин, едущих в горный кластер Сочи

Полицейские проверяют наличие зимней или всесезонной резины. Тех, кто не торопится «переобувать» свои автомобили, отправляют назад в город.

Кроме того, сочинская Госавтоинспекция рекомендует горожанам и туристам отказаться в дни новогодних каникул от личного транспорта для поездок на горнолыжные курорты. Автолюбителям предлагают выбрать общественный транспорт — автобусный и железнодорожный. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и уменьшить дорожные заторы.