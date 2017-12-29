Полиция начала проверять наличие зимней резины у машин, едущих в горный кластер Сочи
В Сочи вступило в силу ограничение на въезд в горный кластер автомобилей на летней резине. По дороге на краснополянские курорты работают фильтрационные посты ДПС.
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В Сочи вступило в силу ограничение на въезд в горный кластер автомобилей на летней резине. По дороге на краснополянские курорты работают фильтрационные посты ДПС.
Полицейские проверяют наличие зимней или всесезонной резины. Тех, кто не торопится «переобувать» свои автомобили, отправляют назад в город.
Кроме того, сочинская Госавтоинспекция рекомендует горожанам и туристам отказаться в дни новогодних каникул от личного транспорта для поездок на горнолыжные курорты. Автолюбителям предлагают выбрать общественный транспорт — автобусный и железнодорожный. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и уменьшить дорожные заторы.