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17:49 (мск), источник: Вести Сочи

Полиция начала проверять наличие зимней резины у машин, едущих в горный кластер Сочи

В Сочи вступило в силу ограничение на въезд в горный кластер автомобилей на летней резине. По дороге на краснополянские курорты работают фильтрационные посты ДПС.

Источник: Вести Сочи

Полицейские проверяют наличие зимней или всесезонной резины. Тех, кто не торопится «переобувать» свои автомобили, отправляют назад в город.

Кроме того, сочинская Госавтоинспекция рекомендует горожанам и туристам отказаться в дни новогодних каникул от личного транспорта для поездок на горнолыжные курорты. Автолюбителям предлагают выбрать общественный транспорт — автобусный и железнодорожный. Это позволит снизить нагрузку на дорожную сеть и уменьшить дорожные заторы.

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