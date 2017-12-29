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18:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Движение по Гранитной улице в Петербурге ограничат на полгода

Водителей просят быть внимательными.

Источник: Аргументы и факты

Ограничения движения на Гранитной улице продлятся почти полгода, передает пресс-служба ГАТИ. Движение в Красногвардейском районе будет запущено в полном объеме 15 мая 2018 года.

С 30 декабря для водителей будет недоступны участки Гранитной улицы от улицы Громова до Новочеркасского проспекта, от Новочеркасского проспекта до Казанской улицы, а также два местных проезда в районе Новочеркасского проспекта.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено на проспекте Шаумяна от Казанской до Гранитной улицы и на перекрестке Новочеркасского проспекта и Гранитной улицы.

Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свои маршруты заранее.

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