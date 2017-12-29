В Ростове премировали таксистку, вернувшую клиентам четыре миллиона рублей

Ранее местные СМИ сообщали, что семейная пара оставила в такси черный полиэтиленовый пакет с деньгами. Водитель обнаружила это, когда машина заехала на автомойку. Женщина нашла в свертке большую сумму денег, через диспетчера отыскала забывчивых клиентов и вернула им пакет.

«Мы ее премировали, заплатили 10 тысяч рублей, потому что пассажиры заплатили ей лишь 400 рублей, как за доставку», — пояснил Глущенко.