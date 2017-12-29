В списке самых красивых женщин петербурженка обогнала Натали Портман и Киру Найтли

Уже во второй раз 22-летняя модель из Северной столицы Октябрина Максимова попадает в список самых красивых женщин по версии сайта TC Candler. В этом году ей досталось 16-е место в списке красавиц 2017 года.

В этом году Максимова оставила далеко позади звезд Голливуда — Натали Портман, Киру Найтли, Кару Делевинь и даже Марго Робби, сыгравшую Харли Квинн в «Отряде самоубийц».

Рейтинг TC Candler составляется с 1990 года. Изначально самых красивых женщин выбирали несколько сотен независимых экспертов из медиа и модной индустрии. Затем добавили мнения пользователей соцсетей.

Первой лауреаткой стала Мишель Пфайффер. Затем в нем в нём побеждали Мэг Райан, Софи Марсо, Николь Кидман, Гвинет Пэлтроу, Кира Найтли, Кейт Бекинсейл, Натали Портман, Эмма Уотсон, Эмилия Кларк и другие суперзвёзды.

В этом году победила 19-летняя актриса из США Лайза Соберано.